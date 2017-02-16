Научим всех и каждого

Ректор ХГУ имени Н.Ф. Катанова Татьяна Краснова уже два года возглавляет вуз и ведёт его к новым свершениям. К каким? Об этом вчера на пресс-конференции рассказывали руководитель вуза и её коллеги.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране (по словам ректора, финансовое положение государства — некий барометр, определяющий развитие вузов), будни университета яркие и многогранные. В составе ХГУ десять институтов, четыре колледжа, 45 кафедр. Обучение идёт по 167 образовательным программам. Изо дня в день на лекции и практические занятия спешат более девяти тысяч студентов, а преподают им 427 квалифицированных педагогов. Результаты не заставляют себя ждать.

Так, учащийся педагогического колледжа Михаил Бирюков под руководством своего наставника изобрёл роботоруку — помощника для малоподвижных людей. Инвалиду достаточно надеть перчатку на свои пять пальцев, чтобы с её помощью управлять устройством, которое поднесёт необходимую вещь. У роботоруки много возможностей, однако все карты проректор по науке и инновациям ХГУ Андрей Попов не раскрывает. Разработку презентуют в ближайшее время на выездном совете развития Хакасии в селе Аскиз. Изобретение уже высоко оценили на международном конкурсе по робототехнике в Томске.

Университетом запатентованы десятки разработок в области медицины, сельского хозяйства, ветеринарии. Многие из них используют в своей работе организации республики. Например, разработки в области нейросети внедрили на абаканской солнечной электростанции. Ещё один программный продукт — компьютерная лингвистическая автоматическая обработка текста. Она помогает искать в Интернете запрещённую к распространению информацию, анализировать спрос и предложения на рынке товаров и услуг, а ещё умный алгоритм может определить жанр текста и составить из него реферат.

Кроме того, в университете исследуют вопросы противодействия терроризму и экстремизму, разрабатывают учебники хакасского языка, занимаются вопросами трансформации общественного сознания (кандидат философских наук Юрий Аксютин трижды получал президентский грант на исследования в этой области).

— Исследованиями может заниматься каждый, — уверена Татьяна Краснова. — В Хакасском госуниверситете есть прекрасная материально-техническая база, чтобы совершенствовать свои знания и навыки, делать открытия. Главное — желание получать дополнительное образование. А чтобы быть первым, нужно нестандартно мыслить.

Таких любознательных, интеллектуально подкованных, талантливых и спортивных в университете аж 162 человека. За свои достижения ребята получают бонус в виде повышенной академической стипендии. Нынче её размер — от девяти до 11 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячные надбавки к стипендиям получают целевики, обучающиеся на направлениях «Лечебное дело», «Хакасский язык и литература». Нынче по две тысячи рублей в месяц надбавляют и будущим педагогам, согласившимся после окончания вуза работать в сельских школах Хакасии. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, тоже не остаются без финансовой поддержки. Они получают социальную стипендию.

В этом году в магистратуре открываются новые направления подготовки: безопасность госуправления и противодействие коррупции, социальная работа в сфере семьи, психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Юноши и девушки, выбравшие профессии в сфере начального и дошкольного образования, смогут обучать ещё и иностранному языку.

Среднее специальное образование можно получить по таким новым направлениям, как сетевой администратор и программист.

В 2018 году планируют запустить ещё одно направление — горное дело. Вуз совместно с предприятиями республики намерен готовить электромехаников для угольных разрезов и шахт Хакасии. Пока ведутся переговоры с угольной энергетической компанией, чтобы создать на её базе кафедру. Кроме того, в самом вузе планируют оборудовать специальные кабинеты с симулирующими стендами, оснащёнными тем же оборудованием, что и на разрезах.

— Такое обучение выгодно и предприятиям, и студентам, — говорит ректор. — После получения диплома у ребят будет гарантированное место работы, а у компаний — высококвалифицированные сотрудники, так как во время учёбы большое внимание уделят практике. В этом году наш вуз получил 65 тысяч евро на развитие дуального обучения по программе ERASMUS+ по совершенствованию инженерного образования (в программе, кроме России, участвуют Германия, Франция, Италия, Испания, Китай).

Те, у кого студенческие годы позади, но тяга к знаниям осталась, добро пожаловать на лекции. Дополнительное образование, повышение квалификации и переподготовку вуз предлагает всем желающим. Недавно обучение прошли главы муниципальных образований. Занятия для них вели ректор Татьяна Краснова и педагоги вуза. По заявкам организаций университет может приглашать преподавателей из Красноярска, Новосибирска, Москвы и других городов. Налажены и международные контакты.

Хакасский госуниверситет продолжает взаимодействовать с правительством республики, администрациями Алтайского и Усть-Абаканского районов, а также с госструктурами и общественными организациями РХ. Это сотрудничество позволяет вузу открывать новые горизонты, готовить специалистов, востребованных в Хакасии.

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