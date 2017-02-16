Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2017

Готова ли Украина начать полномасштабные боевые действия на Донбассе и способны ли ВСУ воевать с Россией?

Ответы — в репортаже журналиста Александра Мединского.

101 жизнь

Появился сайт, где систематизирована информация о детях, погибших в ходе войны на Донбассе. Называется "101 жизнь" http://101life.net/#.

Аннотация:

Данный проект инициирован неравнодушными людьми, которые призывают остановить гражданскую войну на Украине.

Название проекта «101LIFE» отображает число погибших детей в Донбассе.

С 2014 года украинские милитаристы целенаправленно уничтожают жителей Донбасса, открыто поддерживая маргиналов и носителей идей нацизма. Три года продолжается война, и никакая политическая сила не может ее остановить.

Наша цель – рассказать миру правду и собрать подписи под петицией, которая будет направлена в Совет по правам человека ООН. Чем быстрее мы соберем необходимое число подписей, тем больше детских жизней сохраним.

омимо прочего, на сайте собирают подписи под петицией в Совет ООН по правам человека.

Подписать можно вот здесь http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/101life-ukraine-stop-bloody-war-donbass/28191

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Жириновский: Прилепин защищает русских, он — герой

Владимир Жириновский высказал свое мнение о писателе Захаре Прилепине, который сформировал в Донецкой республике свой батальон и стал политруком. Напомним, на этой неделе стало известно, что Прилепин собрал собственный батальон и отправился воевать на Донбасс, заняв должность политрука. Батальон входит в полк спецназа ДНР, выполняет боевые задачи на территории Донецкой республики, а Прилепин из военного корреспондента превратился в обычного военного, защищающего русских людей Донбасса от украинских карателей. Владимир Жириновский прокомментировал действия Прилепина следующим образом: «Любой гражданин России имеет право поехать в любую точку мира и защищать русских. Это даже долг любого россиянина, который считает себя русским. Захар Прилепин защищает там русских людей. Это только можно приветствовать, это герой наш. Он настоящий писатель. И сотни тысяч людей вслед за ним соберутся ехать, чтобы защитить от украинских карателей жителей Донбасса и Луганска. Потому что у них есть перед глазами пример Прилепина, защищающего русский народ», — подчеркнул лидер ЛДПР. Напомним, Захар Прилепин помогал мирным жителям Донбасса с самого начала военного конфликта. Сначала он отправлял в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, потом был военным корреспондентом на линии фронта, а после этого стал советником главы ДНР Александра Захарченко. Теперь русский писатель Захар Прилепин рассматривает военный конфликт на Украине как свою личную войну и собирается воевать там до победного конца. «Его поступок — это наш ответ украинским карателям. Они убивают там боевых командиров, стреляют по русским, и тогда такие же русские люди едут туда, чтобы помешать им делать это. Там просят о помощи наши русские люди, поэтому то, что совершает Захар Прилепин, можно приравнять к героизму», — заявил глава ЛДПР.

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Захарова ответила на призыв США «вернуть Крым»

В МИД России весьма жестко отреагировали на предложение администрации Белого дома «вернуть Крым». Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной, а президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и «вернет Крым». «Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В аналогичном ключе — вежливо, но твердо — высказался и пресс-секретарь Владимира Путина, который отметил, что тема Крыма не является предметом обсуждения с зарубежными партнерами. «Что касается возвращения Крыма, эта тема не будет обсуждаться, ибо Россия не может обсуждать свои территории с зарубежными партнерами», — сказал пресс-секретарь российского лидера. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит усилия по деэскалации внутреннего конфликта на Украине и продолжит «терпеливо и последовательно» разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и вовсе предложил подождать и услышать от самого президента США Дональда Трампа его позицию по Крыму. «Жители США избрали Трампа потому, что он стал говорить о необходимости прекратить конфликты в Сирии, Ливии, урегулировать ситуацию с Ираком, вести борьбу с терроризмом, выстроить отношения с Россией, с Китаем. Если он откажется от своих предвыборных обязательств — это уже вопрос к нему», — сказал Володин. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп несколько раз заявил о том, что после избрания готов рассмотреть вопросы отмены антироссийских санкций и российской принадлежности Крыма. Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в ходе которого 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% граждан Севастополя поддержали вхождение полуострова в состав РФ. Прибегнуть к такой мере самозащиты Автономную Республику Крым и Севастополь вынудил государственный переворот на Украине в феврале 2014 года.

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Митинг жителей Донбасса против миссии ОБСЕ

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Жители ДНР собрались сегодня в Донецке, чтобы выразить протест против неэффективной работы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Мероприятие носило исключительно мирный характер. Участники принесли с собой плакаты с надписями «ОБСЕ, открой глаза», «Хуг – агент Киева», «Хуг, скажи правду».

Среди протестующих были люди разных профессий, возрастов и социального статуса: шахтеры, педагоги, студенты и пенсионеры. Они призвали сотрудников миссии перестать «подыгрывать» Украине и начать фиксировать бесчеловечные обстрелы мирных кварталов ДНР.

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Однажды в школе

Митинг против слепоты ОБСЕ

В Донецке, на фоне несколько менее интенсивных чем ранее обстрелов, прошел митинг против слепоты ОБСЕ, которая "тут видит, тут не видит".

Собралось более тысячи жителей столицы ДНР, чтобы указать на очевидный факт, что ОБСЕ на Донбассе находится по сути для мебели, констатируя различные банальности.

Не то, чтобы это что-то поменяет в плане прекращения обстрелов, но указать на недееспособность миссии ОБСЕ – вполне резонный шаг. Причем, тут спрос даже не с Хуга, он просто выполняет инструкции. Если бы руководство ОБСЕ хотело действительно строго отслеживать нарушения со стороны Украины, то это можно было давно сделать. Но такой задачи не стоит, поэтому и работа миссии ОБСЕ на Донбассе по большей части носит профанационный характер.

Кабмин Украины назвал семь областей, где будут отключать свет (КАРТА)

На Украине официально названы семь областей, где будут отключать свет в связи с продолжающейся блокадой Донбасса и нехваткой угля для украинских ТЭС. Так называемые «веерные» отключения электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита из Донбасса могут коснуться семи областей: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской, сообщила пресс-служба Минрегионстроя. На ближайшем заседании Кабмина министр энергетики Игорь Насалик предложит правительству ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике Украины. Он уже поручил Укрэнерго подать соответствующие предложения в протокол заседания. Читайте также: ВАЖНО: Гройсман пообещал Украине чрезвычайное положение (ВИДЕО) Как сообщили в пресс-службе Минрегионстроя, в семи областях, на которые первыми придется удар энергоблокады, поручено провести экстренные заседания штабов по чрезвычайным и техногенным ситуациям. «Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения. Прежде всего, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промпредприятий, работающих в непрерывном режиме с позиции суточных графиков пиковых нагрузок», — заявил вице-премьер Геннадий Зубко. Особую тревогу эксперты высказывают по поводу того, что для покрытия нехватки электроэнергии от ТЭС власти могут отдать распоряжение резко повысить выработку энергии атомными электростанциями. Это так называемая идея «энергетического маневра», выдвинутая правительством и резко осуждаемая специалистами в области атомной безопасности. Читайте также: Об украинском гопаке на ядерной мине

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Киевляне отказались собирать посылки боевикам «АТО»

фото из открытых источников

В Киеве родители учащихся одной из школ отказались собирать помощь участникам так называемой антитеррористической операции АТО на Донбассе. По словам родителей, военнослужащие Вооруженных сил Украины «утюжат мирное население» региона и «убивают детей».

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации журналисты издания ссылаются на Татьяну Попову, мать одного из учащихся школы, опубликовавшую переписку между родителями школьников с классным руководителем в мессенджере Viber. Женщина выложила переписку в своем аккаунте в Facebook, но позже удалила запись.

Классный руководитель предложила родителям «собрать помощь участникам АТО» и выслать им детские письма со словами поддержки. В ответ на эту инициативу одна из матерей, Светлана, опубликовала снимок памятника убитым детям Донбасса, что вызвало возмущение у классного руководителя.

«Я бы предпочла, чтобы меня и моих детей не втягивали в сомнительные инициативы, которые неизбежно получат адекватную правовую оценку. Для меня никогда ни один украинец ни с Донбасса, ни из Львова не станет врагом, что бы мне ни рассказывали по телевизору», — написала Светлана.

Другие родители в переписке поддержали Светлану и также отказались отправлять посылки с помощью военнослужащим украинской армии. Классный руководитель в ответ обратилась с заявлением на непатриотичных родителей в Службу безопасности Украины.

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В Донецке проходит тысячный митинг против бездействия ОБСЕ

Свыше 1000 жителей ДНР собрались сегодня в центре республиканской столицы, чтобы выразить протест неэффективной работы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Об этом пишет местное издание ДАН.

Акция проходит вблизи гостиницы «Park Inn» на бульваре Пушкина, где расположен офис наблюдателей. Мероприятие носит исключительно мирный характер. Участники принесли с собой плакаты с надписями «ОБСЕ, открой глаза», «Хуг – агент Киева», «Хуг, скажи правду».

«Прошло уже два года после подписания Минских соглашений, мы пустили на нашу землю миссию ОБСЕ, которая ничего не делает. Мы в надежде на то, что они расскажут всему миру о страшных преступлениях украинской стороны, которая убивает наших детей и стариков. Мы хотели бы показать не только России, но и всему миру, что каратели нас убивают, и оказать протест миссии ОБСЕ, такие работники, как они, нам не нужны», — сказал участник акции.

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Канада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной

Нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении. Соглашение будет передано в верхнюю палату парламента — Сенат, а после этого — на подпись генерал-губернатору. После подписи генерал-губернатора документ вступит в юридическую силу. В украинском министерстве торговли прогнозируют, что договор о зоне свободной торговли Украины с Канадой может вступить в силу до лета 2017 года. Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново. Однако законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, обычно получают одобрение сенаторов. Напомним, что осенью 2016 года председатель Европейского Совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, глава правительства председательствующей в ЕС Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение. Со вступлением документа в силу, что станет возможным после завершения процедуры ратификации парламентами обеих стран, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина тоже сразу отменит 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.

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Порошенко провел кадровую чистку в СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексея Петрова и сменил начальников управлений СБУ в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.

Соответствующий указ Президента Украины №35/2017 от 14 февраля 2017 года о назначении на должности руководителей органов и подразделений Службы безопасности Украины обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.

Согласно документу, начальником управления СБУ в Херсонской области назначен Даниила Доценко, начальником управления СБУ в Сумской области – Владислав Коссинский, начальником управления СБУ в Николаевской области – Алексей Лях, начальником управления СБУ в Тернопольской области – Виталий Найда (Найда согласно указу №34/2017 уволен с должности начальника департамента контрразведки СБУ), начальником управления СБУ в Запорожской области – Александр Хилько.

Кроме того, президент также назначил Александра Климчука начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и Виктора Кононенко – начальником департамента защиты национальной государственности СБУ. При этом, тем же указом, он уволил с этой должности Анатолия Дублика.

Также указом №34/2017 президент Украины уволил с должности начальника управления СБУ в Херсонской области Олега Зубкова, управления СБУ в Сумской области – Юрия Гончарова, управления СБУ в Николаевской области – Александра Калинина, управления СБУ в Тернопольской области – Алексея Ушанова, управления СБУ в Запорожской области – Александра Шмитько.

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Хаос и уничтожение: National Geographic ужаснулся масштабам нелегальной добычи янтаря на Западной Украине (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Украина попала в объектив фотографов американского журнала National Geographic — и вовсе не благодаря красотам Карпат. Большая статья, опубликованная 31 января, описывает масштабы бедствия на Западной Украине, ставшего результатом нелегальной добычи янтаря. «Дикий Запад» — так называет автор материала Джон Вендле Дубровицу в Ровненской области. Сотни километров разоренных хвойных и березовых лесов, борьба вооруженных банд за контроль над лучшими участками и нищета местного населения — такой предстает Украина англоязычному читателю популярного журнала. Лунный ландшафт, окопы Первой мировой — земля выглядит так, будто здесь прошёл торнадо — такой увидели Западную Украину фотограф и журналист National Geographic. В материале описаны перестрелки, ставшие здесь обыденностью, магазины, торгующие только оборудованием для кустарной добычи янтаря, детский труд на месторождениях. «Пока неясно, какая площадь уничтожена этим варварством», — говорится в статье. Герой статьи — бывший милиционер Влад. Он рассказывает, что у него двое детей и ему нужно как-то кормить их. «Если мне повезет, когда-нибудь я смогу купить дом и машину», — общая тональность статьи напоминает репортаж из Конго или беднейших регионов Южной Америки. Но это не Конго, это Украина, и пока в Киеве уверены, что внимание всего мира приковано к Украине, её нищета и дикость предстают перед западным читателем без прикрас.

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В сети появилось новое видео расстрела людей на Майдане

В деле расстрелов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года появилось новое видео. Его суду предоставили представители потерпевших.

Видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, его было приобщено к делу.

«На кадрах, которые, предположительно, снимались с гостиницы Украина, видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. На видео можно разглядеть вспышки и пороховые газы из-за баррикады – огонь ведут лица в черной форме – и одновременно протестующих, которые падают от ранений на Институтской», – говорится в сообщении.

Авторы видео пока неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео поступило на почту одному из них.

Белый дом: Трамп ждет от России возвращения Крыма

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что ожидает от России деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Заявление Спайсера, сделанное им в ходе ежедневного пресс-брифинга, приводит Reuters.

«В то же время он всецело рассчитывает на взаимодействие с Россией», – добавил пресс-секретарь.

Ранее в Белом доме уже заявляли, что Вашингтон не планирует отменять санкции против России, если Москва не передаст Крым под контроль Украины. В то же духе высказывалась постпред США в ООН Никки Хейли.

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, между тем, допустил признание Крыма росийским при условии, что будет найдено решение, устраивающее Киев.

Отметим, что Трамп в период предвыборной гонки, а также после избрания президентом США, но до инаугурации, выступал с противоположными заявлениями по Крыму. В частности, Трамп допустил возможность признания Крыма российской территорией и отмечал, что по поводу воссоединения полуострова с Россией слышал, «что народ Крыма предпочитает быть с Россией, нежели там, где был раньше».

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.

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Прилепин в Донбассе: война за мир

Как стало известно, писатель Захар Прилепин возглавит боевой отряд в Донецкой Народной Республике. Для меня это не новость. Захар появляется в Донбассе уже не первый год, и организацией своего войска занялся давно. Еще год назад я услышал от него, что он собирается стать воином на Донбассе. Если кто-то внимательно читал записи Захара в социальных сетях, о своей деятельности он рассказывает подробно, вывешивает фотографии и видео. Тем не менее, одно дело — отрывочные сведения, а другое — публично манифестированное решение стать командиром и участвовать в войне. Кто-то скажет, что войны нет, но это неправда. Война продолжается каждый день. Как мы увидели в связи с событиями вокруг Авдеевки, она может приобрести больший масштаб и привести к серьезным жертвам в любой момент. Решение Захара Прилепина — это его личный мужской поступок. Во-первых, оно привлекает внимание к судьбе Донбасса. Я много раз там был, но просто как военкор. Лично я не беру в руки оружие, но не скрою, что с пониманием и сочувствием отношусь и к тем, кто защищает свою землю и право земляков самим решать ее судьбу, и тем, кто прибыл туда добровольцами. Я видел, как в 2014 году, когда я приехал в Донецк сразу после Севастополя, тысячи людей выходили на площадь, поднимали российские флаги, скандировали «Россия!». Я помню, люди шли на свой донбасский референдум, как на праздник. Мужчины гладили брюки, женщины надевали лучшие платья. Музыка, цветы, дети, воздушные шары… Они были уверены в крымском сценарии. Но насколько бескровна и безупречна была история воссоединения Крыма с Россией, настолько же кровава и безобразна оказалась история мятежа непризнанных республик. Больно. И боль не утихает. Тысячи людей погибли под пулями и снарядами. Как сказал поэт Александр Кабанов, живущий в Киеве и старающийся сохранить объективность, погибшими можно населить один большой город. Иногда ему кажется, что где-то эти люди живут, общаются, ходят по одним улицам, сидят в кафе и ездят на троллейбусах. Это колоссальная жертва. В отличие от событий в Приднестровье в 1992 году, когда была поставлена четкая линия разграничения, и стрельба полностью прекратилась, стрельба в разрезанном на куски Донбассе и не думает останавливаться. Поступок многодетного отца Захара Прилепина — это огромный риск. Мы видели, как символы донбасского восстания, Алексей Мозговой, Моторола, он же Арсен, Гиви, он же Михаил, всех я лично знал, были убиты. Донбасс — это не столько славная, сколько траурная страница российской истории. Герои Донбасса очень быстро становятся мучениками. Кто бы какие версии ни строил, мы видим: убивают именно тех, кто символизирует донбасское восстание. Конечно, не только их, но еще и огромное количество безвестных людей. В этой ситуации Захар берет на себя тяжесть ответственности стать символом сражающегося Донбасса. Он вызывает огонь на себя. Я не хочу лишнего пафоса. Посмотрим, как сложится биография отряда Прилепина, в какой степени его затронут боевые действия. В любом случае, решение Захара — поступок. Совершенно не случайно, что он совпал с выходом его книги «Взвод», в которой представлена целая героя русских писателей, участвующих в войнах. Получается, что все: и Батюшков, и вольнодумец Чаадаев, и Пушкин, и Лев Толстой, — все советские поэты и прозаики были, как говорится, милитаристами. Эта концепция Захара, подкрепленная увлекательно изложенными фактами и цитатами, важна. Не только для национального самосознания, но и для интеллектуального литературоведения. Кроме слезинки ребенка, грусти и тоски, хрупкости, русская литература — это еще и битва, страсти, мужество. В конце концов, можно вспомнить и лорда Байрона, повлиявшего на нашу словесность. С точки зрения Османской империи он участвовал в аннексии ее территории, а с точки зрения восставших греков — был их защитником. При том, что байронический романтизм превратился в нечто нарицательное, я не желаю своему другу Захару разделить судьбу Байрона и надеюсь, он будет жить долго и счастливо. Как относятся жители Донбасса к своим защитникам, можно увидеть хотя бы по количеству пришедших проститься с Моторолой и Гиви. Я ежедневно получаю десятки писем из разных мест Донбасса. Я стараюсь каждые два месяца бывать в Луганске, Донецке, Горловке, Макеевке, выезжать на передовую. Но главное — привозить с собой ту гуманитарную помощь, которая не менее важна, чем лекарства и продукты. Эта помощь — общение с людьми. Поэтому провожу литературные встречи в библиотеках и мастер-классы в Донецком национальном университете. Всюду, где бы я ни был, звучит вопрос, который, как мне кажется, и вынудил Захара принять решение. Сколько это может продолжаться? Люди просят защиты. Люди надеются, что прекратится стрельба. Люди ждут победы в войне, чтобы пришел мир. Люди спрашивают, когда же они, взявшие донецкие и луганские паспорта, смогут, как в свое время жители Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья, хотя бы получить паспорта граждан Российской Федерации, а не нарезать бесконечные круги бюрократического ада, приехав сюда. Я думаю, что нам, столь озабоченным судьбой соотечественников, этот вопрос должен быть не только укором, но и поводом для ответа. Надеюсь, что ситуация на многострадальных землях, где живут посчитавшие нынешнюю Украину мачехой, а Россию матерью, изменится. Этих перемен требует сердце Захара. Читайте также: Скандальный журналист Ганапольский пообещал Прилепину «пулю в лоб» Сергей Шаргунов, РИА Новости

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Украина — земля прокажённых: Цивилизованные страны облетают ее стороной — шокирующая карта (ФОТО)

«Взмах крыла бабочки на одном конце земного шара может вызвать ураган на другом». По жёлтым листьям, опадающим с деревьев, можно сделать вывод о наступлении осени. По кругам на воде можно сделать вывод о величине камня, упавшего в пруд. По карте Flight Radar, на которую я посмотрел 11 февраля в 22:43 (UTC)… Но давайте вначале обозначим наблюдателя. Шведская компания Travel Network в 2007 году разработала систему слежения за самолётами в воздухе в режиме реального времени. Именно эти данные, получаемые европейской компанией, выводятся на карту Flight Radar. И каждый человек может отследить перемещение самолётов по всему миру. Практически все самолёты последних поколений Европы, Азии и Ближнего Востока оснащены ответчиком ADS-B. Карта самолетов «Система Флайтрадар» использует более 500 приёмопередаточных станций, взаимодействующих с ответчиком ADS-B. Более 90% Европы покрыто сетью станций, также покрытие присутствует на территории Северной и Южной Америки, Австралии, в Японии и некоторых других регионах Земли. И увидел я землю прокажённых, которую облетают стороной все самолёты. И европейские, и российские, и арабские. И эта земля Украина. И летят международные рейсы по территории России как раз над теми городами, где стоят части ПВО. И не боятся международные рейсы Россию. Но при этом стороной облетают всю Украину. Но не одна Украина такая. Есть и другие страны, над которыми предпочитают не прокладывать воздушные маршруты. Ливия, Чад, Гвинея, Украина. Конго, Замбия, Зимбабве, Ангола, Украина. Буркина-Фасо, Намибия, Мозамбик, Украина. Весь мир с Украиной? Украина — это Европа? Украина — цивилизованное государство? Украина — государство? Читайте также: Хаос и уничтожение: National Geographic ужаснулся масштабам нелегальной добычи янтаря на Западной Украине (ФОТОРЕПОРТАЖ) Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Киев обрадовался заявлению Белого дома о Крыме

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко позитивно оценил заявление Белого дома по Крыму. Президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займется деэскалацией на Донбассе и «вернет Крым», заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», — написал Цеголко в Twitter. Читайте также: В Совфеде посоветовали Белому дому не предъявлять России неприемлемых требований

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трампненаш?

Коротко про:

Президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны. Такую позицию изложил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма, – отметил он. – В то же время он (Трамп) полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны ИГ (запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство") и терроризм".

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4022770 – цинк

PS. Как уже указывалось ранее, никаких подарков Вашингтон делать не будет, вопросы Украины и Сирии это предмет переговоров, которые еще не состоялись. В ответ на недавние заявления Лаврова, где РФ обозначила свою позицию по Украине, США обозначили свою переговорную позицию, которая стартует там же, где остановилась администрация Обамы. То есть, можно посмотреть, с каких позиций стороны начнут торговаться. С осени 2014 года, после провальных переговоров в Милане, эти позиции существеннно не менялись. При этом, нет никаких гарантий того, что они смогут найти реалистичный компромисс подразумевающий взаимные уступки. Ну а про то, что РФ или США будут делать уступки друг друга до переговоров, это на мой взгляд вообще из области ненаучной фантастики. Результат прямых переговоров по украинскому вопросу как раз и определит дальнейший сценарий развития войны на Украине и скорее всего к лету мы уже будем знать, в каком направлении будут развиваться события. Что касается Крыма, то если в реальных переговорах США будут настаивать на его принадлежности к Украине и безусловном его возвращении, то можно заранее гарантировать, что переговоры по Украине зайдут в тупик.

Ну и не стоит забывать, что в США продолжается активная кампания проигравшей части военно-политического истеблишмента, сфокусированная на том, чтобы направить политику Трампа в "правильное русло". Отставка Флинна и жесткие заявления в Сенате и Конгрессе США, призваны показать, что Трампу придется считаться с той частью элиты, у которой совсем другой взгляд на отношения с Россией. Так что можно лишь в очередной раз повторить банальную вещь – о Трампе лучше судить не по словам, а по конкретным делам.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Бочка варенья и корзина печенья

Коротко насчет бегства "народных избранников" из КПРФ и ЕР на Украину.

В чем состоит очевидная польза конфликта на Украине, так это в том, что он прекрасно показал ху из ху. Прямая или косвенная поддержка киевского режима, который пришел к власти через государственный переворот и развязал с подачи внешних спонсоров кровавую гражданскую войну, достаточно много может сказать о человеке. Лично в моем окружении, таких людей за 3 года оказалось не очень много, так что разочаровался за это время лишь в паре знакомых.

В политическом же отношении, прямая поддержка киевской хунты и ее действий, по сути является политическим и общественным самоубийством. Поэтому, не случайно, что российские либералы, которые еще на что-то хотят претендовать в российской политике, стараются крайне осторожно высказываться на тему украинской войны и Крыма. И вовсе не потому, что власть им это как-то запрещает – вон "Яблоко" и "Парнас" вовсю трубили про "аннексию Крыма" и никого не посадили. Проблема в другом – при достаточно ясном отношении населения к вопросу Крыма и войны на Украине, поддержка киевского режима естественно приводит к противопоставлению себя обществу с вполне понятными последствиями. Можете посмотреть, как "отлично" выступили "Яблоко" и "Парнас" на выборах в "аннексированном Крыму". Тут как в известной пословице про коллектив и плевок.

Тем примечательнее столь позднее расчехление бывшей "образцовой политической пары", которая выйдя за рамки политического думского пиара, продемонстрировала образцовую гниль. Тут конечно вопрос не в том, что КПРФ сейчас погонит Вороненкова http://tass.ru/politika/4021407, а Максакова уже не депутат и от нее теперь открещиваются. Тут скорее вопрос в том, что таких людей проталкивают во власть, за них голосуют. они занимают местах в законодательных органах, проникают в партийные структуры. Товарищам из КПРФ тоже наука, что не стоит кого-попало брать во фракцию (как заявляет Максакова, Вороненков не был членом партии https://www.facebook.com/maria.maksakova/posts/1257065557679936?pnref=story, хотя в КПРФ утверждают, что был) в погоне за голосами, ибо пока Вороненков будет пытаться получать гешефты в Киеве, отмываться придется всей партии.

Ждет ли Вороненкова что-то хорошее на Украине? Как показывают истории других политических беглецов – Саакашвили, Марии Гайдар, Павленского, Пономарева и некоторых других персонажей, заря свободы их не осенила. Жалкая попытка повесить на никчемного Януковича развязанную хунтой гражданскую войну, достаточно характерно отражает конкретную стоимость "политического убежища" и политическую конъюнктуру предоставления гражданства. Вообще, все это выглядит даже комично – сбежать на Украину, чтобы поддерживать протухший миф о том, что во всем виноват Янукович. Ну я бы еще понял в 2014. Ну в крайнем случае в 2015. Но сейчас уже как бы 2017-й. Многое о природе захвата власти на Украине стало известно. Хорошо проявились заграничные спонсоры переворота, проявилась суть тех, кто пришел к власти, а мифология майдана рассыпалась при столкновении с реальностью Но как видим, не для всех.

Жалеть ли о бегстве таких персонажей из страны? Тут каждый для себя решает сам. Лично я в таких вопросах обычно придерживаюсь тезиса, что лучшие люди страны, это не те, кто убежал, а те, кто остался. Это относится и эмигрантам начала XX века, и к советским диссидентам и современным "политическим беженцам".