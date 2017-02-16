Организатор дезоморфинового притона в Черногорске пойдёт под суд

16.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

30-летнего жителя города угольщиков обвиняют сразу в двух преступлениях: организация наркопритона, изготовления и хранение дезоморфина.

В Черногорске сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД выявили дезоморфиновый притон, который организовал в квартире многоэтажного дома, расположенного по улице Космонавтов, 30-летний мужчина. Приют для наркоманов работал недолго: около 2 недель. С места происшествия изъяты ингредиенты и приспособления для изготовления наркотического средства.

Кроме того, стражи порядка обнаружили и изъяли готовый наркотик – дезоморфин, массой 0,167 граммов. Это относится к значительному размеру, что подтверждено проведённым экспертным исследованием. 30-летний черногорец обвиняется в двух преступлениях: организация притона и хранение наркотиков. Уголовное дело расследовано и передано в суд.

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