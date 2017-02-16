Паразиты выдумали очередной иезуитский ход для изъятия ребенка

Буквально только что мы всей страной отбили антисемейные поправки к статье 116 УК, которые летом хитро протащил депутат Крашенинников под видом «борьбы с семейным насилием». Теперь – очередной иезуитский ход от известной ювенальщицы, члена СовФеда, Валентины Петренко, которая пытается, под благовидным предлогом запрещения «матных», «цифровых» и тому подобных неблагозвучных имен для детей, протащить ювенальную норму о том, что если родители по каким-то причинам не успели зарегистрировать новорожденного в органах закс за месяц, это сделают за них органы опеки---которые могут вписать вместо настоящих родителей какого-нибудь крашенинникова или петренко. Кстати, комитет Крашенинникова уже одобрил этот законопроект.



Несмотря на широкое обсуждение законопроекта «об именах новорожденных» (полное наименование-0-законопроект № 1051801-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени, текст законопроекта тут , практически ни оно из СМИ не задалось целью проанализировать содержание ст. 3 данного законопроекта.



Она предусматривает, что в Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» будет внесена небольшая поправочка, в которой сказано: «статью 16 дополнить пунктом 8 следующего содержания: "8. В случае, когда указанные в настоящей статье лица не заявляют в установленный срок о рождении ребенка, регистрация рождения ребенка происходит в порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона".



Как разъяснили РИА Катюша эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, согласно статье 16 ФЗ РФ N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», заявление родителей «о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка». Если в этот срок родители не заявят о регистрации малыша в ЗАГС, его – согласно проекту В. Петренко - зарегистрируют «КАК НАЙДЕННОГО (ПОДКИНУТОГО)», порядок регистрации которых прописан в ст. 19 ФЗ «Об актах гражданского состояния».



При этом согласно статье 19: «Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подкинутого) ребенка вносятся в запись акта о его рождении по указанию» «органа внутренних дел, органа опеки и попечительства либо медицинской организации»; «Сведения о родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта о его рождении не вносятся».



Итак, Вы родили карапуза, срок регистрации пропустили (по любым причинам), и все - ребенок получит статус «найденный (подкинутый)», его зарегистрируют без Вас, ФИО присвоят органы опеки, и они же будут распоряжаться его судьбой в силу закона. «Подкинутость» ребенка означает, что он не имеет «родительского попечения», то есть он находится у Вас НЕЗАКОННО. Защитой таких детей занимаются органы опеки. Именно статус «подкинутого» присвоили Умарали Назарову, на которого у мамы в момент проверки полиции не имелось документов. Ребенка у нее отобрали, малыш погиб.



Казалось бы, это невероятно: какие могут быть юридические основания для присвоения статуса «подкинутый», если мать кормит и поит ребенка? Причем тут «подкинутость»? . Но ведь и «закон о шлепках», который вводил уголовную ответственность за наказание детей для родителей, но освобождал от нее посторонних лиц, тоже казался всем нормальным людям нонсенсом! Однако его приняли и он даже вступил в силу—пока, наконец, под давлением общественности не был отменен . С «подкинутостью» будет та же история (если Дума примет этот закон): данный статус нужен ювенальщикам как формальное основание для изъятия ребенка у любящих родителей и для помещения его в какой-нибудь «реабилитационный центр». Откуда родители его не смогут вызволить, поскольку в документах ЗАГСа на ребенка о матери и отце не будет ни слова. А пока родители будут судиться с госорганами, судьбу новорожденного определят какие-нибудь чадолюбивые НКО с иностранным финансированием типа АНО «Партнерство каждому ребенку», которое по всему Петербургу сейчас развесило рекламу «Ребенок в (детском) доме».



Никаких сомнений по поводу замысла авторов данного законопроекта не оставляет и личность Валентины Петренко. Эта особа прославилась как последовательная ювенальщица, в частности, была инициатором ювенального закона Якутии «Об ответственном родительстве», см. http://дети-петербург.рф/news/?newsid=1071 и http://дети-петербург.рф/news/?newsid=1074). Во время принятия «закона о шлепках» госпожа Петренко, естественно, выступила в его поддержку.



В свою очередь, г-н Крашенинников не остался в долгу. На днях возглавляемый им комитет Государственной Думы рассмотрел нынешний законопроект Петренко – и рекомендовал его к принятию, несмотря на наличие к нему замечаний. Правительство РФ также дало в целом положительный отзыв на данную инициативу. Дума планирует рассмотреть данный законопроект в первом чтении уже завтра,15 февраля.



Общественный уполномоченный по защите семьи призывает всех неравнодушных людей срочно отправлять в Думу и в Совет Федерации телеграммы и жалобы с требованием отклонить законопроект № 1051801-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и регистрации имени».



Образцы телеграмм и адрес для отправки есть на сайте Общественного Уполномоченного.

