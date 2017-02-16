Разведка и СМИ США могут разрушить политику Дональда Трампа

После отставки советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна в американских СМИ развивают тему возможной связи чиновника и всей администрации президента США с Россией. Кроме того, СМИ заявляют о негласном противостоянии Дональда Трампа и спецслужб.

The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщает, что разведсообщество предоставляло Трампу неполные сведения, скрывая некоторые подробности и источники информации из опасений, что определённые данные могут быть преданы огласке или неверно интерпретированы.

Интересы ВПК и разведки

Разведка, таким образом, просто перестала снабжать главу государства информацией, необходимой для принятия взвешенных решений и грамотного управления страной, и спецслужбы начали вести самостоятельную игру, которая напрямую может отразиться на политике страны, рассказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Уильям Бинни.

«Необходимо иметь дисциплинированную и профессиональную разведку, которая помогала бы руководителям принимать решения. Нельзя чтобы она действовала из политических соображений, предоставляя такую информацию, как данные об оружии массового уничтожения в Ираке. Данные о том, чего на самом деле не было. Это приводит к началу конфликтов, войн и многочисленным человеческим жертвам. Мы не можем, себе позволить, чтобы это происходило», — пояснил эксперт.

Судя по развитию событий, разведка не просто перестала помогать руководству страны, но даже пытается манипулировать им, используя секретные данные, которые она собирает по долгу службы практически о всех политиках, считает экс-сотрудник АНБ.

Эксперты: Разведсообщество США коррумпировано и политически ангажировано

«Дело в том, что АНБ пристально следит и собирает данные о членах палаты представителей, сената, Белого дома, судьях и Верховном суде, генералах и других сотрудниках. У них (спецслужб. — RT) есть возможность использовать эту информацию против кого угодно, кого они считают потенциальной угрозой. Но сейчас они манипулируют правительством США, создавая мнимые инфоповоды для СМИ и проблемы республиканцам», — пояснил происходящее Бинни.

Встаёт вопрос, в чьих интересах действуют американские разведчики, по мнению эксперта, ответ лежит на поверхности.

«Если спокойно посмотреть на эту ситуацию, не слушая ничьих доводов, а апеллировать только к фактам, становится ясно, что есть определённые люди, например представители ВПК и разведки, которые заинтересованы в новой холодной войне. Она будет означать триллионы долларов в их карманах. Это дополнительные траты, которые нам придётся понести», — заключил экс-сотрудник АНБ.

Ответный удар

По мнению экс-сотрудника ФБР Колин Роули, нынешний президент США сейчас просто расплачивается за свои предыдущие заявления о лживости многих американских СМИ и коррумпированности спецслужб.

«Помните, Шумер (демократ-сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер. — RT) сказал Трампу, что если тот будет критиковать СМИ и ФБР, у них найдётся миллионы способов ответить. И я думаю, сейчас складывается именно такая ситуация: Трамп расплачивается за то, что он заработал себе таких врагов, как спецслужбы и основные СМИ», — считает эксперт.

Кроме того, никто не сообщает, откуда поступила информация о звонке Флинна и кто предоставил эти данные СМИ. Дональд Трамп заявил, что важно разобраться, каким образом секретная информация попадает к журналистам..

Когда разоблачители несколько лет назад начали публиковать информацию на портале WikiLeaks о прослушке и массовой слежке в США, то их называли предателями. Когда же основные американские СМИ разместили на своих страницах «информационный слив» о Флинне, всё было представлено в другом ключе.

«Эта ситуация вскрыла определённое лицемерие американского общества. Когда появились Мэннинг, Ассанж, Сноуден их стали называть предателями, но они были очень хорошими разоблачителями. А теперь, когда появились новые утечки, те же самые люди называют тех, кто распространил эту информацию, героями», — пояснила Роули, добавив, что сейчас как раз тот момент, когда должны появиться настоящие разоблачители.

По её словам, «важно различать разоблачителей и тех, кто просто «сливает» информацию». И ключевым моментом здесь является мотивация, ведь разоблачители преследуют цель улучшить общество, а источники в тех или иных структурах лишь передают свою интерпретацию произошедшего политически ангажированным журналистам.

«Секретные связи»

Экс-сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон считает, что неверно обвинять в разглашении секретной информации всё разведсообщество. По его мнению, в этих кругах оказались люди, симпатизирующие демократам.

«Не стоит говорить, что спецслужбы работают против Трампа. Это не спецслужбы, это конкретные представители ФБР, у которых есть доступ к секретной информации и которые симпатизировали больше предыдущей администрации», — пояснил Джонсон.

По оценке эксперта, совершенно очевидно, что «эту информацию сливают люди, которые были связаны с бывшей администрацией и главами ЦРУ».

«Это делают сотрудники спецслужб, которые уже ушли в отставку, не занимают сейчас никаких постов, но у которых есть друзья в ведомстве и доступ к секретной информации. И как раз они занимаются деятельностью, подрывающей репутацию Трампа», — считает экс-сотрудник ЦРУ.

В отличие от разоблачителей, которые всегда выкладывают оригиналы документов, источники СМИ только назвали инфоповод и не предоставили никаких конкретных данных. Журналисты, которые уже давно сформировали негативное отношение к Трампу и его команде, подали эту информацию под выгодным для них углом.

«Не было ничего плохого в том, что Флинн разговаривал с российским послом, он не раскрывал никаких секретов, не заявлял о том, что намерен стать российским шпионом <...>. Это по большому счёту попытка создать впечатление, что у Трампа есть какие-то секретные связи с Россией, с целью заронить зерно и потом развивать эту историю», — отметил Джонсон.

Таким образом, СМИ могут теперь смело проводить связь между администрацией Трампа и «страной-агрессором», которым в американских новостях предстаёт Россия. Теперь репутация президента может пострадать только из-за того, что в американских СМИ идут спекуляции о его отношениях с Москвой.

«Всё дело в России»

Cкандал с Флинном представители прессы раздули именно из-за того, что экс-советник президента США разговаривал с российским дипломатом, считает бывший сотрудник ЦРУ и специалист по противодействию терроризму Филип Джиральди. При освещении событий, по его словам, никто даже не упоминает, что причиной отставки члена администрации стала утрата доверия, а вовсе не сам факт разговора или темы, которые он обсуждал с послом России.

«Для меня абсолютно ясно, что скандал разгорелся из-за того, что разговор Флинн проводил с представителем России. Если бы он поговорил с британским, французским или даже китайским послом, то не было бы ничего подобного, не было бы этой волны гнева. На самом деле, Флинн тогда поговорил с представителями разведки других стран, и никакой реакции не последовало», — рассказал эксперт.

Теперь членам администрации Трампа необходимо быть вдвойне внимательными, чтобы воплощать в жизнь предвыборный план президента США по сближению с Россией. Ведь любой их контакт с российской стороной может быть истолкован двусмысленно и использован против них.

«Я думаю, это продолжающийся процесс, я думаю, они будут искать уязвимые места у людей, которые находятся в администрации Трампа, они будут использовать те же приёмы, пытаясь убедить всех, что эти люди не могут гарантировать национальную безопасность», — пояснил экс-сотрудник ЦРУ.

Намерение установить дружественные контакты с Россией, теперь могут потенциально интерпретироваться как угроза нацбезопасности, ведь «никто в США, кроме Трампа, не говорит о том, почему взаимоотношения с Россией так важны», заключил эксперт.