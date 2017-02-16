Разведка США утаивала секретную информацию от Дональда Трампа

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Разведка США утаивала секретную информацию от Дональда Трампа
 
Представители американских спецслужб скрывали от президента США Дональда Трампа некоторые конфиденциальные разведывательные данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, некоторые сведения не были раскрыты Трампу из-за опасений, что они могут привести к тем или иным нежелательным последствиям или же попасть в СМИ. Отмечается, что опасения связаны с дружелюбным настроем Трампа по отношению к России и лично к президенту Владимиру Путину.

Также представители разведки не сообщали президенту об источниках информации и способах, которые американские спецслужбы используют для её получения.

По данным издания, разведслужбы США утаивали подобную информацию и от предыдущих президентов с целью сохранить свои источники в тайне, но при этом сообщали полученные ими сведения.

Неизвестно, сколько раз конфиденциальная информация скрывалась от Трампа, отмечает WSJ.

Ранее Трамп заявил, что разведка США незаконно предоставляет данные американским СМИ.

 

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