Разведка США утаивала секретную информацию от Дональда Трампа

По словам источников, некоторые сведения не были раскрыты Трампу из-за опасений, что они могут привести к тем или иным нежелательным последствиям или же попасть в СМИ. Отмечается, что опасения связаны с дружелюбным настроем Трампа по отношению к России и лично к президенту Владимиру Путину.
Также представители разведки не сообщали президенту об источниках информации и способах, которые американские спецслужбы используют для её получения.
По данным издания, разведслужбы США утаивали подобную информацию и от предыдущих президентов с целью сохранить свои источники в тайне, но при этом сообщали полученные ими сведения.
Неизвестно, сколько раз конфиденциальная информация скрывалась от Трампа, отмечает WSJ.
Ранее Трамп заявил, что разведка США незаконно предоставляет данные американским СМИ.
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