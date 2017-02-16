Санкт-Петербург укрепляет позиции на туристическом рынке

Представители туристической отрасли указывают на постоянное увеличение интереса туристов к Санкт-Петербургу, стабильно занимающему лидерские позиции в специализированных рейтингах.

По информации АТОР, по итогам прошлого года в Северной столице побывало 6,9 млн. отдыхающих, что оказалось на 6% больше, чем в 2015 году. На последних новогодних каникулах город посетило 390 тыс. туристов, что на 30% больше, чем в предыдущем аналогичном периоде. Для путешественников открыты сегодня прекрасные возможности для интересного и комфортного времяпрепровождения в этом российском уголке. На помощь в организации отдыха приходят компании, готовые оказать содействие в поиске туров, авиабилетов, гостиниц, пунктов проката автомобилей в Санкт-Петербурге. Ярким проектом в этом направлении является Scantri, чьими услугами можно воспользоваться на просторах Интернета.

Сервис перекладывает на собственные плечи буквально все хлопоты по организации путешествия, предлагая поиск интересующих потребителей продуктов по обширной базе от компаний-партнеров. Особенно удобен он в деле подбора доступных для аренды транспортных средств, с помощью которых можно оперативно проехаться по самым занимательным питерским местам.

На специальной странице (scantri.com/ru/car-rental/russia/saint-petersburg/) представлена простая форма, где требуется ввести место прибытия туриста в город и место его отъезда, либо это могут быть любые адреса, где конкретному человеку удобнее всего получить и вернуть прокатную машину. В соответствии с введенными датами пребывания в Северной столице система ресурса подбирает свободные автомобили, из которых и следует сделать выбор. На следующем этапе пользователь вводит на сайте свои контактные данные, после чего происходит подтверждение бронирования и отправление на электронный адрес клиента ваучера с контактными данными пункта проката.

По приезду в город потребитель предъявляется сотрудникам одного из автомобильных центров ваучер, водительские права и кредитную карту. По совету сервиса, оформлять бронирование лучше на владельца прав, в противном случае на месте можно получить отказ в предоставлении машины. В рамках такого проката можно заказать любое дополнительное оборудование для транспортного средства, сопутствующие услуги, оформить страховку. Основная оплата по всем продуктам производится уже на месте прибытия, поэтому важно иметь на счету достаточное количество денежных средств.

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