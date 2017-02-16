Министр обороны РФ Сергей Шойгу ждет объяснений Пентагона по поводу заявлений о «диалоге с Москвой с позиции силы».

«Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», - сказал Шойгу.

Ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис на заседании глав военных ведомств стран НАТО сделал заявление о том, что США привержены восстановлению отношений с Россией, но готовы говорить с позиции силы.

Фото: Минобороны РФ