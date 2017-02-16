Страшный русский Абырвалг: пранкеры дозвонились Маккейну

Сенатор США Джон Маккейн, известный своей антироссийской позицией, неожиданно для себя узнал, что Москва готовит на него компромат. Якобы в порочащих политика документах утверждается, что он работает на российские секретные службы, которые завербовали его еще во Вьетнаме.

Такую "секретную" информацию сенатор узнал от пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), которые несколько дней назад "от имени премьера Украины Владимира Гройсмана" напугали члена конгресса США Максин Уотерс "российской агрессией в Лимпопо".

С Маккейном они также говорили, представившись "Гройсманом". "Есть информация, что Путин приказал взломать Ваши личные серверы хакерам Абырвалгу и Славику, которые уже под санкциями", — сообщили они американскому сенатору.

"Мало того: российские власти натравили на Вас самих Лексуса и Вована, и они планируют круглосуточные атаки на Ваши телефонные линии", – сообщил "премьер Украины" Маккейну.

Тот, со своей стороны, поблагодарил "Гройсмана" за участие, рассказал о попытках конгресса США помешать снятию санкций с России и сказал, что теперь будет "с осторожностью следить за содержанием" его разговоров.

"Мы выиграем эту битву", — пообещал сенатор США российским пранкерам.

Ранее сообщалось, что, помимо Маккейна, Вован и Лексус разыграли американского сенатора Линдси Грэма и лидера большинства республиканцев в конгрессе США Митча Макконнелла — и также на тему антироссийских санкций, передает "Россия 24".