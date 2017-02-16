Уинстон Черчиль: Инопланетная жизнь существует. Найдена статья

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Уинстон Черчиль: Инопланетная жизнь существует. Найдена статья

Историки нашли рукопись статьи Уинстона Черчилля о существовании внеземной жизни. Британский политик написал труд на 11 страницах в 1939 году - незадолго до начала Второй мировой войны. Однако трактат под названием «Одни ли мы во Вселенной?» так никогда и не был опубликован. После войны Черчилль немного подкорректировал его и отдал на хранение своему другу Эмери Ривсу. Но тот даже после смерти политика не стал никому рассказывать о его статье. Рукопись была случайно найдена только в 2016 году директором музея Черчиля в Фултоне.

- Есть огромные шансы, что во Вселенной существует множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни (а существование жизни политик увязывал с наличием воды и способностью живых организмов размножаться - прим.авт.), - писал Черчилль. - Не могу поверить, что мы являемся вершиной космической эволюции и что только на Земле есть разумные существа.

Как отмечает журнал Nature, идеи Черчилля во многом схожи с позицией современных ксенобиологов.

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