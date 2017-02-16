Украина в ужасе от темпов строительства Керченского моста

В Киеве шокированы тем, насколько быстро продвигается строительство российского моста в Крым.

Главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Россия, похоже, всерьез намерена завершить строительство по срокам. Об этом сообщает «Политнавигатор» со ссылкой на программу «Вопрос национальной безопасности».

«Правда – они строят мост и строят бешеными темпами. Некоторые эксперты между собой дискутируют – это бешеные темпы из-за дерибана денег или из-за строительства моста», – заявил Чубаров.

Ранее сообщалось, что в соцсетях на страницах, посвященных строительству Керченского моста, появились прямые видеотрансляции со стройплощадки. Теперь пользователи имеют возможность в онлайн режиме следить за самыми интересными технологическими процессами.