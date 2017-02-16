В Абакане 100 учителей встанут на коньки

16.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Конькобежная эстафета педагогов школ и детсадов пройдёт 17 февраля на стадионе СОШ № 12. Начало в 13:00.

Данные соревнования – первый этап городской спартакиады педагогических работников. Проводится она один раз в два года. Программа рассчитана на шесть видов спорта. До конца марта педагоги будут состязаться в стрельбе, скиппинге, дартсе, плавании.  В перспективе у городского профсоюза работников образования  – участие педагогов в тестировании по выполнению нормативов  физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщает информотдел администрации Абакана. 

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