В Абакане 100 учителей встанут на коньки

Конькобежная эстафета педагогов школ и детсадов пройдёт 17 февраля на стадионе СОШ № 12. Начало в 13:00.

Данные соревнования – первый этап городской спартакиады педагогических работников. Проводится она один раз в два года. Программа рассчитана на шесть видов спорта. До конца марта педагоги будут состязаться в стрельбе, скиппинге, дартсе, плавании. В перспективе у городского профсоюза работников образования – участие педагогов в тестировании по выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщает информотдел администрации Абакана.

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