В Абаканском военном городке прошла пожарная тренировка

По легенде пожар произошел в новом культурно-досуговом центре, огонь охватил сцену во время концерта, в зале находились люди.

На тушение условного пожара в военном городке прибыли 5 единиц техники и 38 пожарных. Среди них пожарный автомобиль с пожарной командой войсковой части, автоцистерна Училища (Техникума) Олимпийского резерва с учащимися Эвакуация людей из условно горящего здания прошла мгновенно, этому способствовали передовые технологии, пояснили в управлении по ГО, ЧС и ПБ Хакасии. Новое здание культурно-досугового центра оборудовано пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, эвакуационные выходы открываются автоматически. Помещения зрительного зала и сцены отделены от остальной части здания специальными противопожарными дверями.

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