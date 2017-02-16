В Алтайском районе Хакасии введен особый противопожарный режим

В связи с ухудшением обстановки с бытовыми пожарами такие же рекомендации получили и другие муниципалитеты республики.

По поручению главы региона Виктора Зимина в Хакасии состоялось внеплановое заседание республиканской комиссии по ЧС. Было отмечено увеличение количества пожаров и погибших в огне. Два трагических инцидента произошли в селе Бондарево (Бейский район) и Черногорске 12 и 13 февраля. В селе в результате пожара погибли мужчина и его 9-ти летний сын по предварительной причине из-за неисправности проводки в частном доме. В Черногорске возгорание произошло в коллекторе теплотрассы, погибли двое мужчин. По мнению специалистов, пожарная обстановка резко ухудшилась буквально за несколько дней. В период с 9 по 13 февраля количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 65 процентов. С начала года наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в сельской местности, отмечено увеличение числа пожаров в Абазе, Алтайском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском районах. Рост числа погибших зарегистрирован в Абакане, Алтайском, Аскизском, Бейском районах, сообщили в управлении по ГО, ЧС и ПБ Хакасии. Более 70 процентов пожаров ликвидировано в жилом секторе. Отмечено, что 64 процентов от общего числа погибших относились к категориям малообеспеченных и маломобильных групп населения. Это пенсионеры, инвалиды и лица без определенного места жительства. По-прежнему, самыми распространенными причинами возгораний являются нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, электроприборов и неосторожное обращение с огнем.

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