В Бурятии снежный барс замяукал перед видеокамерой

Пользователи соцсетей окрестили запись редкого явления "Шоу голос".

Фотоловушка в Тунинских гольцах запечатлела громкий рык ирбиса. Учёные утверждают, они впервые слышат, чтобы животное издавало такие звуки. Долгое время считалось, что снежные барсы молчаливы и в принципе не способны громко рычать, пишет mk.ru. Однако видеозапись опровергла эту теорию. Снят ролик во время периода спаривания. В хриплом и устрашающем рычании можно различить нечто общее с мяуканьем домашней кошки. Ранее ирбисов за этим занятием не замечали.

Видео: тимофей К

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