В домах Абакана из крана течет кипяток

16.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Житель дома по улице Торосова, 26 пожаловался в госжилинспекцию Хакасии на очень высокую температуру горячей воды.

 

Проверка показала, что  температура горячей воды в точке водоразбора в помещении ванной комнаты составила +100 градусов.  Нормативной считается температура  от +60 до +75 градусов.  ООО «ЖЭУ-3», в управлении которого находится многоквартирный дом,  получило  предписание об устранении  нарушения. Составлен протокол об административном правонарушении, штраф за которое может достигать 100 тысяч рублей, сообщили в госжилинспекции.   Предписание исполнено:  теперь температура горячей воды  в доме  +66,5 градусов.

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