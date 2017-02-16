В домах Абакана из крана течет кипяток

Житель дома по улице Торосова, 26 пожаловался в госжилинспекцию Хакасии на очень высокую температуру горячей воды.

Проверка показала, что температура горячей воды в точке водоразбора в помещении ванной комнаты составила +100 градусов. Нормативной считается температура от +60 до +75 градусов. ООО «ЖЭУ-3», в управлении которого находится многоквартирный дом, получило предписание об устранении нарушения. Составлен протокол об административном правонарушении, штраф за которое может достигать 100 тысяч рублей, сообщили в госжилинспекции. Предписание исполнено: теперь температура горячей воды в доме +66,5 градусов.

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