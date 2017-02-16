В Донецке сотни жителей собрались на массовый митинг и обвинили миссию ОБСЕ в бездействии

Новость последнего часа из Минска. Там контактная группа по Украине договорилась об отводе до 20 февраля тяжелых вооружений от линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик.

Обострение длится с заключительных дней января, оно повлекло гибель людей, разрушения, перерывы в подаче воды, света и тепла. В самом Донецке сегодня горожане провели митинг.

15 февраля к гостинице, где живут представители ОБСЕ, пришли сотни жителей Донецка. Основная претензия, которая звучала на митинге: представители ОБСЕ не отражают в своих отчетах реальное положение дел в республике.

«ОБСЕ, открой глаза» и «Долой наблюдателей из Донбасса» - таковы основные лозунги. Горожане принесли с собой плакаты и развернули их напротив окон одного из самых дорогих отелей Донецка.

«Мы пустили на нашу землю миссию ОБСЕ, которая уже два года ничего не делает, в надежде на то, что они расскажут всему миру о страшных преступлениях украинской стороны, которая убивает наших детей, убивает наших стариков. Мы по этому поводу все здесь собрались, чтобы оказать протест миссии ОБСЕ. Такие работники, как они, нам здесь, на Донбассе, не нужны», - говорит участник митинга Роман Трошин.

На митинг пришли студенты, представители общественных организаций, пенсионеры. У каждого накопилась к наблюдателям масса вопросов.

«Я родом из села Старомихайлово. И там мои ближние, сестры, все родственники. Каждую ночь шуруют там, и нет покоя. Получается, после того, как они приедут куда-нибудь, так сразу начинается бомбежка; впечатление такое - вроде куда-то информация идет против нас», - говорит участник митинга Анатолий Коваленко.

К собравшимся вышла руководитель Донецкого областного офиса наблюдательной миссии ОБСЕ Ольга Скриповская. Пытаясь ответить на все обвинения, берет в руки мегафон: «Миссия ОБСЕ - это гражданская, не вооруженная миссия, которая не может повлиять на стороны, которые стреляют. Мандат нашей миссии позволяет нам наблюдать и фиксировать факты».

Участники митинга обвиняют сотрудников ОБСЕ в нежелании выезжать в обстреливаемые районы, кто-то вспомнил недавний инцидент со служебными автомобилями миссии, спешно покидающими Донецк во время очередного обострения на линии разграничения.

- Как вы написали отчет по обстрелам 2 февраля, если накануне перед обстрелом вы выехали из города? Как?! - возмущается Анна Майкоса.

- Миссия ОБСЕ не покидала город, и всегда находилась здесь, - поясняет Скриповская.

- Это видел весь город! Объясните, как?!

- Если наша машина ехала с трейлером, это не значит, что мы выезжали.

Жители приглашают сотрудников наблюдательной миссии посетить сегодня районы Донецка, которые накануне подверглись очередному артобстрелу со стороны украинских силовиков. Осколками от крупнокалиберных снарядов повреждены 10 домов в Куйбышевском районе, также пострадали жители и соседней Ясиноватой. Представители ОБСЕ обещали посетить места разрушений в самое ближайшее время. Впрочем, в этих районах наблюдателей уже особо и не ждут.

Вместо стекол на окнах в квартире Анатолия полиэтиленовая пленка. В ночь со 2 на 3 февраля во дворе многоэтажки рвались снаряды. Были разрушены три балкона.

«Я вижу ОБСЕ только по телевизору. Захожу все время на сайт ОБСЕ, к удивлению своему, я не увидел там нашего адреса, как будто у нас ничего не было», - недоумевает Анатолий Диканов.

Впрочем, в своих отчетах ОБСЕ зачастую указывает лишь названия населенных пунктов и районов, которые попали под обстрелы, а жители самопровозглашенной республики хотели бы видеть доклады наблюдателей, подкрепленные конкретными адресами, для большей убедительности. Это требование представители специальной мониторинговой миссии обещали сегодня довести до своего руководства.