В Екатеринбурге пассажир метро спас школьника, упавшего с перрона на рельсы

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В Екатеринбурге пассажир метро спас школьника, упавшего с перрона на рельсы

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мальчик идет по платформе, болтая по сотовому телефону. Он, видимо, так был увлечен разговором, что не заметил, как шагнул с перрона. Все могло закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция одного из мужчин. Он спрыгнул на пути и вытащил ребенка до прибытия поезда. Второклассника увезли в больницу - у него перелом бедра.

После этого случая полицейские в очередной раз призвали горожан и самим проявлять бдительность в метро, и детям объяснять правила безопасности.

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