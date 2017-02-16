В Екатеринбурге пассажир метро спас школьника, упавшего с перрона на рельсы

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мальчик идет по платформе, болтая по сотовому телефону. Он, видимо, так был увлечен разговором, что не заметил, как шагнул с перрона. Все могло закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция одного из мужчин. Он спрыгнул на пути и вытащил ребенка до прибытия поезда. Второклассника увезли в больницу - у него перелом бедра.

После этого случая полицейские в очередной раз призвали горожан и самим проявлять бдительность в метро, и детям объяснять правила безопасности.