В Госдуме предлагают ввести госмонополию на спирт

В Госдуме считают необходимым ввести в России госмонополию на производство этилового спирта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов.

«Я уверен… нам необходимо переходить к госмонополии этилового спирта. Это вопрос не простой, заинтересантов, наверное, тысяча, но шаг за шагом нам нужно идти к тому, чтобы у нас была нормальная, пусть недешевая, но понятная и чистая водка для людей», — сказал Морозов.

По его оценкам, за счет контроля со стороны государства за производством спирта удастся сократить смертность примерно на 20 тыс. в год.

Ранее в Минздраве уже предлагали рассмотреть вопрос о введении государственной монополии на реализацию спирта для аптечных и косметических нужд.

Теневой рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции – это давняя проблема. Хотя госмонополия, как считают многие, является хорошим решением, есть серьезные риски увеличения потребления нелегального низкокачественного алкоголя.

Введение ЕГАИС значительно усилило контроль за рынком, но не устранило проблему, поэтому введение госмонополии также вряд ли решит ее. Также такое решение может увеличить доходы бюджета, но для этого все же необходима реализация мер жесткого и строгого контроля. Иначе доходы будут меньше текущего уровня из-за падения потребления легального спирта.

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