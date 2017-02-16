В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Уругвая Табаре Васкесом

Обсуждались вопросы российско-уругвайского сотрудничества, перспективы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, наращивания внешнеполитического взаимодействия по линии международных организаций, прежде всего ООН, и региональных интеграционных объединений.

По итогам переговоров Владимир Путин и Табаре Васкес подписали Совместное заявление. Кроме того, в присутствии глав двух государств подписан ряд документов о сотрудничестве, в частности в сфере таможенного регулирования, обороны.

В.Путин и Т.Васкес также сделали заявления для прессы.

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Начало беседы с Президентом Уругвая Табаре Васкесом

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые друзья, коллеги!

Позвольте вас сердечно поприветствовать в столице России.

Последний визит Президента Уругвая в Россию был очень давно, в 1988 году, но отношения между нашими странами поддерживаются на очень высоком, хорошем уровне и практически по всем направлениям.

В этом году мы отмечаем 160-летие установления дипломатических отношений. И нам очень приятно, что в ходе своего европейского турне Вы сочли возможным посетить и Москву.

Нам, безусловно, нужно поговорить о развитии торгово-экономических связей. Мы знаем, что объём торговых отношений небольшой, но 90 с лишним процентов – это сельхозпродукты и продовольственные товары, и, безусловно, есть возможность расширить это взаимодействие.

Очень приятно отметить, что в южном полушарии, наверное, единственное такое место – в вашей стране, в Уругвае, это город Сан-Хавьер, где 90 с лишним процентов жителей – русского происхождения. Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете этих людей, поддерживаете их традиции, стремление владеть своим родным языком, культурным наследием России.

И конечно, мы знаем, что идёт активная работа на международной арене. Уругвай является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, где мы в постоянном контакте находимся при решении вопросов текущей повестки дня.

Добро пожаловать.

Т.Васкес (как переведено): Большое спасибо.

Господин Президент! От моего имени, от имени моего Правительства, от имени народа Уругвая хотел бы поблагодарить Вас, ваше Правительство за то, что вы принимаете нас с такой теплотой, с таким пониманием. Для нас это очень важно.

Вы совершенно справедливо отмечаете, что в этом году мы отмечаем 160 лет со дня установления отношений между нашими народами и странами. И, как совершенно справедливо отметил посол Российской Федерации в Уругвае в 2014 году Алексей Лабецкий, отношения между нашими двумя странами выдержали испытания временем.

Конечно, многое произошло и в России, и в Уругвае за это время. Но, несмотря на все события в мире, торговля и сотрудничество между нашими странами, а главное – дружба, продолжают быть прочными. Это происходит потому, что мы разделяем одни и те же ценности и принципы. Мы выступаем за свободу, за демократию, за социальную справедливость, за солидарность. Здесь также можно отметить наши обязательства бороться с терроризмом, независимо от его происхождения. Мы хотим, чтобы наши народы и всё человечество жили в условиях мира, и мы надеемся, что путём диалога и взаимопонимания мы достигнем взаимного уважения и повысим уровень нашего сотрудничества.

Господин Президент! Для Правительства Уругвая и для народа Уругвая будет высокой честью, если Вы посетите нашу страну. И тогда мы вместе сможем посетить город Сан-Хавьер, куда в начале XX века приехало 300 семей из России, мы вместе сможем их увидеть. И очень важно, что эти семьи привезли в Уругвай свою культуру, свои традиции, свой образ жизни и тем самым обогатили культуру Уругвая. Они нас многому научили. Например, они были первые, кто начал возделывать подсолнечник в Уругвае.

Мы счастливы, что приехали сюда с визитом, и я уверен, мы сможем усиленно поработать для укрепления наших отношений.

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