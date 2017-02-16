В Самаре запустили первый государственный рыбзавод

В Екатериновке Самарской области открылся первый государственный рыбзавод. По планам, новое предприятие должно помочь восстановить производство стерляди и щуки в регионе и сохранить водные биоресурсы саратовского водохранилища. Отмечается, что завод «Возрождение» не имеет аналогов на территории Волжского бассейна.

Годовая производственная мощность нового предприятия составляет два миллиона особей молоди стерляди и порядка 3,6 миллионов особей молоди щуки. Открытие рыбоводческого хозяйства, по ожиданиям экспертов, должно помочь, во-первых, сохранить биоресурсы саратовского водохранилища и, во-вторых, восстановить региональный промысел этих пород рыб.

Отметим, что это первый государственный завод по разведению рыбы, построенный на территории Волжского бассейна за последние 15 лет. Предприятие входит в ФГБУ «Главрыбзавод», подведомство Росрыболовства, объединяющее государственные рыбоводческие предприятия.

Добавим, предприятие создано в рамках программ по повышению эффективности использования и развития рыбохозяйственного комплекса. Строительство рыбзавода началось еще в 2009 году, но затянулось по ряду обствоятельств и было завершено только сейчас, при содействии Росрыболовства и правительства Самарской области.