В Саяногорске пошел трещинами многоквартирный дом

Специалисты Госжилинспекции Хакасии провели внеплановую выездную проверку, чтобы разобраться в причинах появления трещин в доме №43 Ленинградского микрорайона в Саяногорске.

Собственники квартир в доме пожаловались на то, что их управляющая компания ООО «РЭУ» ненадлежащим образом содержит общее домовое имущества.

Как рассказал советник отдела технического надзора Госжилинспекции Виталий Ольшевский, в ходе обследования проблемного дома в подъезде № 14 в местах монтажа фасадных и внутренних железобетонных панелей на поверхностях отделочных покрытий были обнаружены трещины.

Управляющей компании выдано предписание на устранение выявленных нарушений. ООО «РЭУ» необходимо получить заключение в специализированной организации о причинах образования, способах устранения повреждений и техническом состоянии конструкций железобетонных наружных панелей.

В случае неисполнения предписания в отношении лицензиата будут приняты меры административного воздействия, предусмотренные частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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