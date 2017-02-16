В Хакасии построили золотой дом

16.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В деревне Казановка обустраивают гостиницу, возведённую на грант государственного комитета по туризму республики.

В двухэтажном здании, которое назвали «Алтын Иб» или золотой дом, шесть номеров: два на первом этаже и четыре – на втором.

– После обустройства гостевого дома мы планируем построить кафе, – цитирует директора гостевого дома Марину Саражакову пресс-служба госкомтуризма. – Пока у нас работает летняя юрта для проведения торжеств.

Новое средство размещения стоит неподалеку от музея-заповедника «Казановка». На строительство гостевого дома потрачено полмиллиона грантовых средств.  Кроме того, в республике ведётся строительство и обустройство ещё трёх объектов. Общая сумма грантов – 2418000 рублей.

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