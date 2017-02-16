В Хакасии у бабушки незаконно изъяли внука

Жительница села Новониколаевка пожаловалась в прокуратуру Бейского района на действия работников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Мать ребёнка злоупотребляет спиртным и бродяжничает. В отношении неё решается вопрос о лишении родительских прав. Ребёнок находился в семье родственников, угрозы для жизни и здоровья малыша не имелось. Январским вечером полицейские, сотрудники социальной поддержки населения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав забрали без законных оснований ребёнка у бабушки. Мальчика поместили в центр для несовершеннолетних в селе Кызлас Аскизского района.

Кроме того, прокуратура выяснила, что при изъятии ребенка не был составлен соответствующий акт, а также не уведомлён прокурор района. Надзорный орган потребовал начальника полиции, главу Бейского района и руководителя управления социальной поддержки населения устранить выявленные нарушения действующего семейного законодательства, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Дарья Михайленко.

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