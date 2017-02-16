Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Наши встречи в рамках ежегодной коллегии ФСБ позволяют не только глубоко проанализировать и подвести итоги работы самого ведомства за прошедший период, но это и хорошая возможность всесторонне обсудить важнейшие вопросы национальной безопасности в целом, наметить приоритетные задачи на ближайшее время и на более отдалённую, долгосрочную перспективу.

ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного строя, да и самого суверенитета нашей страны, в обеспечении безопасности наших граждан от внутренних и внешних угроз.

И сразу хотел бы отметить, что достигнутые показатели за прошлый год – позитивные и с хорошей динамикой. Имею в виду ваши усилия по противодействию терроризму и экстремизму, серию успешных операций по линии контрразведки, борьбу с экономическими преступлениями и другие направления.

На высоком уровне была обеспечена безопасность массовых мероприятий, в том числе выборов в Государственную Думу, в региональные и местные органы власти.

Хочу поблагодарить руководство и личный состав службы за добросовестное отношение к делу, за чёткое и своевременное выполнение поставленных перед вами задач.

Между тем требования к качеству, результативности вашей работы постоянно растут. За прошедший год обстановка в мире не стала стабильнее, не стала лучше. Напротив, многие существующие вызовы и угрозы только обострились.

Усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, отдельными государствами. Посмотрите: в ряде стран Ближнего Востока, Азии, Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки, а фактически – террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств.

На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно, собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьёзное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в него ведущих государств.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России.

Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить.

Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил, в первую очередь – в борьбе с терроризмом.

Мы уже отмечали, что нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд серьёзных, ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности вновь снизилось.

ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли НАК предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе – 16 терактов.

Есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных мер. Так, ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе – 16 терактов. За это вам отдельное большое спасибо.

Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа, их подрывную деятельность в интернете, учитывать при этом, конечно, и российский, и международный опыт в этой сфере.

Ужасное преступление – убийство нашего посла в Турции – с особой остротой поставило вопрос и о защите находящихся за границей российских граждан, наших загранучреждений. Во взаимодействии с Министерством иностранных дел, Службой внешней разведки прошу вас принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности.

На новый уровень нужно выводить и сотрудничество в антитеррористической сфере с зарубежными партнёрами, несмотря на все сложности, которые складываются по различным направлениям международной жизни. В первую очередь, конечно, мы должны усилить свою работу с нашими партнёрами в таких организациях, как ООН, ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества.

В общих интересах – восстановление диалога со спецслужбами Соединённых Штатов Америки, других стран – членов НАТО. Не наша вина в том, что он прервался и не развивается. Абсолютно очевидно, что в сфере антитеррора должны сотрудничать все ответственные государства и международные объединения, потому что даже простой информационный обмен о каналах и источниках финансирования террористов, о людях, причастных или подозреваемых в причастности к терроризму, серьёзно повышает результативность наших общих усилий.

В числе приоритетов – жёсткое пресечение экстремизма. Наряду с мерами силового характера здесь необходима постоянная профилактика, постоянная профилактическая работа. Важно не дать экстремистам втянуть в свои преступные сети молодёжь, в целом формировать стойкое неприятие национализма, ксенофобии, агрессивного радикализма. И здесь важен открытый диалог с институтами гражданского общества, представителями традиционных религий России.

Активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.

Повышенные требования предъявляются сегодня и к органам контрразведки. По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.

Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны.

На повестке дня – совершенствование системы защиты сведений, составляющих государственную тайну, особенно в условиях перехода ведомств на электронный документооборот.

Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные информресурсы в прошлом году – по сравнению с 2015-м – выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

Общество ждёт большей результативности и по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. Особенно тщательно прошу следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ (я об этом уже неоднократно говорил), на важнейшие инфраструктурные проекты, на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь по-прежнему много.

В комплексном обеспечении безопасности России большое значение имеет надёжная охрана государственной границы. Прежде всего необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жёстко пресекать любые виды контрабанды: от оружия до наркотиков и различных биоресурсов.

И конечно, нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с не развитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности. С директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. На заседании коллегии Федеральной службы безопасности. С директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.

Уважаемые коллеги! Подчеркну, государство продолжит укрепление подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФСБ, оснащение их самым современным вооружением и техникой. Будем и впредь заботиться о социальных гарантиях сотрудникам и членам их семей.

Хочу пожелать вам успехов в защите национальных интересов и безопасности России, наших граждан. Уверен, вы и впредь будете достойно решать все стоящие перед ведомством задачи.

Благодарю вас за внимание. Спасибо.

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