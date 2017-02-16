Владимир Путин призвал ФСБ заняться украинской террористической угрозой

Основные угрозы безопасности России исходят от международного терроризма, иностранных спецслужб и нестабильности у ближайших соседей, и, в частности, Украины. Об этом говорил Владимир Путин, выступая на ежегодной коллегии Федеральной службы безопасности.

Путин напомнил, что на саммите НАТО в июле прошлого года впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО.

"С этой целью проводится дальнейшее расширение блока, - продолжил президент. - Оно, собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ, входящих в него ведущих государств. Нас то и дело провоцируют, стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России", - заявил президент РФ.

В прошлом году в стране была пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Но угроза безопасности государства исходит и от ближайших соседей.

"Мы видим серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, - заявил глава государства. - Цель этого обострения – очевидна: сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить", - отметил Владимир Путин.

"Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил, в первую очередь – в борьбе с терроризмом", - добавил он.

Путин также поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российских учреждений и дипмиссий за рубежом, а кроме этого - восстановить диалог со спецслужбами США и других стран – членов НАТО.

Ранее Украина приняла поправки в закон о силах специальных операций, который разрешает вести украинским спецслужбам террористическую деятельность за пределами страны. Спустя несколько месяцев после принятия этого закона в результате терактов погибли командир народной милиции ЛНР Олег Анащенко и командующий батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых (позывной Гиви).