Внутри мировой капиталистической элиты идет ожесточённая борьба за будущее

В США продолжаются протесты против избранного президента Дональда Трампа, «необъявленная война» с ним идет и в недрах государственных структур.

Так, Минюст пытался приостановить исполнение иммиграционного указа президента — одной из важнейших первых его инициатив в новой должности. Но суд пока отказался это делать. И все-таки главное, чем неудобен Трамп для старых элит — он пытается сменить экономическую парадигму, делая ее более национально ориентированной, за что и получает протесты по известным сценариям? Вестником какой перестройки пытается стать Трамп, в интервью Накануне.RU рассказал публицист, историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Вопрос: С чем и с кем борется Трамп, как Вы считаете? Судя по риторике, для него Китай — враг №1, но то же время Китай — государство №1 по вложениям в США.

Андрей Фурсов: Та часть мирового капиталистического класса, которая его поставила, находится в противостоянии с глобальными финансовыми спекулянтами, это та часть корпоратократии, которая ориентирована на развитие промышленности, то есть реальной экономики. Поэтому, можно сказать, что он выступает против конкретного спекулятивно-финансового проекта глобализации. Но это не значит, что он за то, чтобы Америка ото всех «закрылась».

Вопрос: А ведь, например, переговоры по Транстихоокеанскому партнерству шли около семи лет — видимо, они были очень важны?

Андрей Фурсов: Два проекта — Трансатлантический и Транстихоокеанский — это были две «палочки-выручалочки» для американских финансистов и для тех транснациональных корпораций, которые были связаны с глобальными спекулянтами. Ну, и, естественно, Трамп будет рушить эти связи, поскольку, как я уже говорил (и говорю лет десять), нас ждала, ждет и уже сейчас разворачивается нешуточная борьба внутри мировой капиталистической элиты за будущее — кто кого отсечет. Эта борьба шла по нарастающей и продолжается сейчас.

Вопрос: Но Трампу ставят палки в колеса непосредственно в США — протесты приобретают массовый характер, звезды кино и эстрады, эпатаж — все это похоже на технологии «цветных революций», которые США обычно поставляли на экспорт.

Андрей Фурсов: Да, против Трампа сейчас используют то, что обычно используется в других странах, но у Трампа, тем не менее, достаточно сильная поддержка в «низовой» Америке и у определенной части господствующего класса. Но то, что президентство Трампа сахаром ему не покажется — это совершенно очевидно.

Вопрос: Он затеял «перестройку», не повторит ли судьбу Советского Союза его главный соперник — США?

Андрей Фурсов: Дело в том, что Горбачев рушил страну, а Трамп как раз ее хочет усилить.

Вопрос: Но Горбачев тоже не ставил целью разрушение — он хотел «усугубить и углубить».

Андрей Фурсов: Трампа и Горбачева нельзя сравнивать еще и по другой причине — Горбачев в итоге оказался предателем, а вот Трамп точно не будет предавать Америку.

Вопрос: Он просто хочет сменить экономическую парадигму — за это получает свой «майдан»?

Андрей Фурсов: Да, он получает массовый протест, прежде всего, со стороны тех социально активных групп, которые всегда ориентировались на глобальных спекулянтов — это шоу-бизнес, это гомосексуальное сообщество. Этот глобально-спекулятивный курс — это некий проект, и у него есть составные части: туда входит и ЛГБТ, и мультикультурализм, и толерантность, и прочее. А вот Трамп выражает совсем другие ценности, это ценности традиционного белого среднего слоя, ведь удивительным образом Трамп оказался выразителем интересов и определенной части самого верха мирового капиталистического класса, и, с другой стороны, той части Америки, которую глобальные спекулянты систематически приносили в жертву.

Вопрос: Делать экономику национально ориентированной будет мировым трендом?

Андрей Фурсов: Трамп — это безусловно, мировой антилиберальный тренд, этот тренд реализуется по очень простой причине: мировая неолиберальная контрреволюция свои задачи выполнила с 1980 по 2010 гг., и в условиях кризиса она уже не работает. Отсюда — разворот в другую сторону.

И в этом отношении России, безусловно, придется встраиваться в этот антилиберальный тренд. Проблема, однако, заключается в том, что в течение 25 лет в России экономический блок, значительная часть СМИ — это, по сути дела, лакеи, которые обслуживают глобальных спекулянтов. Они не на Россию работали, они посажены здесь были во времена Клинтона, во времена Обамы, и разворот России в сторону антилиберального курса предполагает устранение всей этой публики от финансовых и информационных рычагов.

Вопрос: Но сможет ли удержаться у власти внесистемный политик Трамп? Не ждет ли его свой «одинокий» стрелок в Далласе?

Андрей Фурсов: Он несистемный только с точки зрения верхушки «Республиканской партии», но на Западе и партии, и парламенты — это лишь видимый контур власти, за которым — клубы, ложи, группы. Внесистемные политики на Западе не приходят к власти около 100-150 лет. Так что Трамп — системный политик. Другое дело, что он не из той части системы, из которой были Клинтон, Буш-младший и Обама. Что касается Далласа — я думаю, что Трамп подстраховался. Неслучайно он предупредил, что в случае чего будет обнародована реальная правда о том, кто устроил 11 сентября. И если эта правда будет обнародована, то такие люди, как Чейни и целый ряд политиков, которые сейчас противостоят Трампу — ну, конечно, на электрический стул они не пойдут, но лет 20-25 получат.

Но и Трампу его президентский срок сахаром не покажется. На импичмент он пока не заработал, но все возможно. Когда-то Энгельс сказал: «Чтобы революция назад не откатилась, она должна пройти несколько дальше». Это относится к любому движению. В этом плане Трамп, который продавливает Америку вперед — да, возможно, ему устроят импичмент, но, по крайней мере, он успеет придать Америке ту инерцию, с которой она не соскочит лет 20-25. Любопытно, что Джефри Сакс написал статью о грядущем крахе Америки в том случае, если она будет продолжать курс Обамы, и эта статья вышла буквально за 4-5 дней до выборов. Это был сигнал американским элитам не голосовать за Клинтон, так как это продолжение политики Обамы — тогда, пожалуй, и стало понятно, что выиграет Трамп.

Вместе с Трампом Америка отползает от пропасти. И очень могущественные силы Америки это понимают, поэтому Мадонна, Болдуин, Йохансен могут кривляться сколько угодно — не они решают.