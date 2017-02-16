Выступление Сергея Лаврова на встрече с коллективом Дипломатической академии МИД России

Мы собрались поговорить о нашей внешней политике, о том вкладе, который делает Дипломатическая академия МИД России и который она должна наращивать в решении наших общих задач.

Прежде всего хотел бы поздравить со вчерашним праздником. Как я понимаю, это был не только день влюбленных, но и День Дипломатической академии (удачное совпадение). Еще раз желаю всем, кто здесь работает и учиться, успехов и всего самого доброго.

Деятельность Дипломатической академии, как и деятельность МГИМО(У), особенно востребована сегодня, когда мир стремительно меняется, продолжается перераспределение глобального баланса сил – мы наблюдаем появление новых центров экономической мощи и связанного с этим политического влияния.

Азиатско-Тихоокеанский регион становится локомотивом мировой экономики. Все более активно действуют государства Латинской Америки и Африки, которые обладают значительным человеческим и ресурсным потенциалом. На этом фоне отчетливо проявляется культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Все более насущной становится необходимость демократизации межгосударственного общения, обеспечения справедливости, уважения права народов самим распоряжаться своей судьбой. Как следствие этих процессов государства т.н. «исторического Запада», прежде всего Европы, объективно, утрачивают возможности диктовать свою волю остальному миру, как это происходило на протяжении нескольких столетий.

Обсуждение многих ключевых вопросов переместилось из сформированной Западом «семерки» в «Группу двадцати» – авторитетный и представительный формат, который объединяет ведущие страны всех регионов мира. Возрастает стабилизирующая роль таких объединений, как БРИКС и ШОС, в которых Россия принимает самое деятельное участие, в том числе, продвигая инициативу Президента Российской Федерации В.В.Путина о развитии интеграции в большой Евразии с привлечением членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН. Кроме того, мы наращиваем совместную работу с нашими союзниками в ОДКБ. Активно способствуем совершенствованию СНГ. Все это является частью процесса формирования полицентричной архитектуры мироустройства, которая отражает новые реалии. Это объективная тенденция, способствующая большей устойчивости и предсказуемости в международных отношениях. В этих условиях существенно возрастает роль дипломатии как инструмента согласования сбалансированных решений, отражающих многообразие современного мира.

Очевидно, что другого пути, чем кропотливая повседневная работа по достижению компромиссов в целях преодоления многочисленных проблем просто не существует. Ставка на гегемонизм, на собственную исключительность уже привела к усилению нестабильности, хаоса и должна быть выброшена на свалку истории.

Одно из наиболее наглядных последствий противоправных односторонних действий, которые мы наблюдали в последние годы – положение дел на Ближнем Востоке и Севере Африки. «Экспорт демократии» не только не привел к процветанию, но и погрузил регион в анархию, спровоцировал небывалый всплеск терроризма и экстремизма. Как результат – кровавые теракты по всему миру и поразивший Европу миграционный кризис. Для выправления ситуации востребованы энергичные шаги, направленные на создание широкого антитеррористического фронта, который благодаря последовательным шагам России начинает складываться в Сирии. Одновременно требуется помогать народам региона осуществлять политическую и социально-экономическую реабилитацию Ближнего Востока и Севера Африки.

Другим примером безответственных геополитических экспериментов является спровоцированный извне переворот на Украине, погрузивший эту страну в глубочайший кризис. Единственный путь его преодоления – полная и неукоснительная реализация минского «Комплекса мер». Очевидно, что жители Донбасса должны иметь право на местное самоуправление, на использование родного языка в полном соответствии с европейской и мировой практикой. Рассчитываем, что наши партнеры по «нормандскому формату», а также США пресекут попытку саботировать выполнение Минских договоренностей со стороны Киева, чьи деструктивные действия усугубляют внутриукраинский конфликт.

Дорогие друзья,

Россия проводит самостоятельную, прагматичную внешнюю политику, отстаивая национальные интересы и развивая равноправное сотрудничество со всеми, кто проявляет встречную готовность. Продвигаемые Россией подходы к решению ключевых проблем современности на основе коллективных действий, уважения международного права разделяются все большим числом государств. Все шире признается роль нашей страны как уравновешивающего фактора, способствующего укреплению глобальной стабильности и безопасности.

Мы не сторонники ни конфронтации, ни изоляции. Руководствуясь утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Концепцией внешней политики будем и далее продвигать позитивную, устремленную в будущее повестку дня в отношениях со всеми партнерами, включая США и Европейский союз.

О необходимости восстановления доверия, возобновления диалога с Россией сегодня говорят в Вашингтоне и в европейских столицах. Разделяем такой настрой, который, надеемся, воплотится в практические шаги.

При любом развитии событий отечественная дипломатия будет делать максимум для надежной и максимально эффективной защиты интересов России и российских граждан, обеспечения максимально благоприятных внешних условий для решения задач развития нашей страны.

Как я уже сказал, деятельность Дипломатической академии МИД России, МГИМО(У), как и других наших исследовательских структур, занимающихся международной проблематикой, является важным подспорьем. Мы надеемся, что эта деятельность будет все более эффективной и ориентированной на результат.