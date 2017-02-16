Жалобы на крепкий рубль доказывают успешность русских аграриев

Крепкий рубль бьет по производителям зерна, и не только по ним, жалуется глава Минсельхоза. Власти уже не раз говорили, что слишком сильный рубль не в интересах бюджета и отечественных экспортеров. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что жалобы аграриев – скорее хороший признак состояния отрасли и экономики в целом.

Укрепление рубля является минусом для экспорта сельхозпродукции, беспокоится глава Минсельхоза Александр Ткачев.

«Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций – серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики», – сказал Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Они (цены на зерно), к сожалению, падают, мы получили много зерна и рассчитывали на серьезный экспорт», – добавил министр. «Доллар 57 (рублей) – это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике», – считает министр.

Власти уже не раз говорили, что укрепившийся рубль не радует ни федеральный бюджет, ни экспортеров. При этом под экспортерами по умолчанию имелись в виду в первую очередь сырьевые компании. Однако теперь ситуация с рублем тревожит не только бюджет и нефтяников, но сельхозпроизводителей.

«По оценкам аграриев, если укрепление рубля продолжится, то на внутреннем рынке резко снизятся закупочные цены на зерновые и масличные культуры. Уже сегодня покупатели предлагают крестьянам шесть тысяч рублей за тонну зерна третьего класса, тогда как ее реальная рыночная стоимость превышает 10 тысяч рублей. Обвал цен не только принесет убытки предприятиям АПК, но и приведет к тому, что российские зерновые трейдеры не смогут в текущем сельскохозяйственном году экспортировать запланированные объемы зерна», – отмечает Олег Якушев из ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Изначально предполагалось вывезти на экспорт 38,5–39 млн. тонн зерна, но для этого курс доллара должен в ближайшие месяцы держаться на уровне 63–64 рубля, добавляет эксперт. «Если укрепление российской валюты продолжится, то объем экспорта будет ниже на 4,5–5 млн тонн, то есть окажется на уровне прошлого, не самого урожайного, года», – говорит Якушев.

Однако директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов не склонен драматизировать влияние крепкого рубля на зерновой рынок. «Я полагаю, что к концу года мы увидим рекордные показатели экспорта зерна, несмотря на крепкий рубль. И все-таки в ближайшие месяцы вероятным представляется ослабление рубля», – говорит Сизов.

Он объясняет: экспорт зерна сейчас идет примерно на уровне предыдущих двух лет. Другое дело, что урожай зерновых в этом сезоне был на 15 млн тонн больше (на 13%), поэтому и объемы экспорта должны были бы быть выше. Но крепкий рубль – это лишь одна из проблем. Также мировые цены на зерно, номинированные в долларах, остаются на исторически низких уровнях. В итоге складывается невысокая внутренняя цена на зерно, которая зависит от экспортной цены на мировом рынке и от курса рубля.

«В большинстве случаев не действия экспортера являются определяющими для темпов вывоза зерна. Главный здесь аграрий. В порту Новороссийска экспортер устанавливает цену, например, на пшеницу четвертого класса – от 10 800 до 10 900 рублей за тонну. А уже сельхозпроизводитель решает – продавать или нет. Как показывает практика этого сезона, аграрию цена не очень нравится, пока острой потребности в деньгах нет, поэтому он продает зерно относительно невысокими темпами», – объясняет Андрей Сизов.

Но еще более важным фактором является баланс спроса и предложения. «Мы с конца прошлого года говорим колхозникам, чтобы они продавали зерно. Кто-то послушал, но основная масса – нет. В итоге есть риск обвала цен, потому что колхозник сидел и ждал более высоких цен, и не дождался. Сейчас цены в портах не выросли, а снизились, а время поджимает, колхозник не может вечно сидеть с этим зерном. Через месяц-два надо будет финансировать полевые работы, через четыре–пять месяцев – принимать новый урожай, деньги нужны, поэтому аграриям придется начать более активно продавать», – рассуждает Андрей Сизов.

С другой стороны, вся эта ситуация указывает на относительно хорошее финансовое состояние отечественных сельхозпроизводителей. «Если бы был развал и разруха, и у сельхозпроизводителей не было оборотных денег, то они бы массово все продали еще в 2016-м. Цены бы обвалились, а экспорт, соответственно, подскочил бы. Но это, слава богу, не так», – говорит директор «Совэкона».

Куда более негативное влияние, по его мнению, крепкий рубль оказывает на животноводство и производство тепличных овощей. Эксперт приводит простой пример: если цена на российский томат составляла 200 рублей, импортный стоил три доллара, или те же 200 рублей. Российскому покупателю было все равно, какой помидор покупать. Сейчас, с укреплением рубля, стоимость импортного помидора сохранилась на уровне трех долларов, но в рублях это уже 180. Тогда как российские помидоры по-прежнему стоят 200 рублей, и российский покупатель теперь рублем голосует за импортный продукт.

С животноводством ситуация похожая. Мясо из-за границы благодаря крепкому рублю становится более дешевым в рублях и давит на стоимость продукции, произведенной в России. Конечно, животноводы теряют прибыль и надежды нарастить экспорт. Пока же российское мясо просто проигрывает ценовую конкуренцию на мировом рынке.

С бюджетом и нефтяниками тоже ситуация неоднозначная. Оценочно, при укреплении рубля к доллару на один рубль бюджет недополучает в среднем 30-35 млрд рублей в месяц, отмечает Евгений Корюхин из «Алор Брокер». С другой стороны, нефтегазовые доходы бюджета зависят не только от курса рубля, но и от цены на нефть, ставки экспортной пошлины, объема экспорта и т. д.

Бюджет на 2017 год составлен с учетом стоимости нефти 40 долларов за баррель и курса доллара 67,5 рублей, то есть цена нефти в рублях составляет 2700. «Сейчас нефть стоит 56 долларов, курс доллара – 57,3 рубля. Получается, что нефть в рублях стоит 3209 рублей, то есть на 500 рублей дороже. При таких параметрах госбюджет ничего не теряет, а, наоборот, получает дополнительно», – отмечает Дмитрий Лукашов из IFC Markets.

Хотя в целом для экспортеров укрепление рубля оказывает негативное влияние на рентабельность, так как расходы, за исключением уплаты процентов, рублевые, а выручка валютная. В 2016 цена на нефть Urals выросла на 26%, с 40 до 56 долларов за баррель, а рубль укрепился на 15%, с 68 до 59 рублей за доллар. В такой ситуации выручка Роснефти выросла на 11%, до 3,5 трлн рублей, но в долларовом выражении она снизилась на 22%, до 53 млрд долларов, EBITDA и денежный поток в долларах заметно сократились, на 18 и 57 процентов соответственно, замечает Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

В любом случае как для самой экономики, так и для бизнеса и населения самое лучшее – это не рост или падение рубля, а стабильный курс.