Жителям Хакасии Пенсионный фонд России выплатил более 2,5 миллиардов рублей

В январе 2017 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия, производились вовремя и в полном объеме.

Ни в одном из районов республики сбоев в выплате пенсий и пособий не было, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии. За январь 2017 года Пенсионный фонд перечислил пенсионерам и льготникам Хакасии 2 526 009 695,66 рублей. В том числе – 771 295 000 рублей были направлены на единовременные выплаты по 5000 рублей 154 259 получателям пенсий. В феврале по кассовому плану объем выплат составит 2 325 046 122,4 рублей.

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