«Заказали тебя убрать»: как в сети вымогают деньги под угрозой убийства

Мошенники изобретают новые способы виртуального вымогательства. Они рассылают электронные письма о заказных убийствах. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказали известный актер Андрей Бочаров и дизайнер Артемий Лебедев. РИА Новости выясняли, как относиться к подобным угрозам.

"Киллеры уже выехали"

В конце января известный российский дизайнер Артемий Лебедев получил электронное письмо с пометкой "По делу – все в сообщении". В послании от анонима, назвавшегося Ivanurgant, говорилось о том, что ему заказали убить дизайнера c инсценировкой несчастного случая.

"Я один из цепочки ребят что занимаются "разовой работой с высоким риском". Две недели назад, на меня вышел человек. Судя по голосу (мы разговаривали по телефону) ему лет 30 /-. Он на полном серьёзе заказал мне убрать тебя. Причём убрать деликатно. Не так что подойти и пулю в лоб, а он попросил инсценировать несчастный случай. Мы с ним договорились на том, что я сделаю вид, будто хочу тебя ограбить, а на самом деле в процессе грабежа, я тебя зарежу ножом. Два дня на созвоне с ним были, а теперь я по легенде должен уже идти тебя гасить, сроки подходят" (орфография и пунктуация сохранена – прим.ред.).

"Киллер" назвал цену за свою работу – 5000 долларов. Но тут же заверил Артемия Лебедева: преступать закон не собирается. В обмен за информацию о заказчике просит всего 1000 долларов. Данные якобы содержат почту, номер телефона, с которого тот звонил, и голос, записанный на диктофон.

"В любом случае сам понимаешь, это всё железобетонные улики. На основании этого, можно смело завести дело и плодотворно расследовать", – доверительно заключал аноним и просил поторопиться: если не он, то другие, "вернувшиеся из горячих точек" закончат его дело. Деньги "киллер" просил перечислить на биткоин-адрес.

Неделей позже об аналогичной угрозе сообщил популярный актер, телеведущий Андрей Бочаров. Ему написал некто Рамзан Мирзоев из Чикаго. Стиль письма отличался большей лаконичностью: "Тут такое дело – заказали тебя убрать", – поздоровавшись, рассказал аноним. И добавил: "Киллеры уже выехали".

В обмен на информацию о "заказчиках", а также времени и месте предполагаемого покушения Рамзан просил в два раза дороже – 2000 долларов. Деньги так же нужно было перечислить на биткоин-адрес, но времени уже было меньше: "до 11 утра по мск".

Потехе – час, ответственности – пять лет

Реакция получателей похожих писем и их подписчиков была одинаковой: пользователи потренировались в остроумии на тему стоимости каждого из "заказанных" и имен их заказчиков.

Но такие послания не стоит воспринимать как шутку, говорит руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. Письма содержат все признаки мошенничества: корыстный мотив, умысел, обман, хищение, наличие ущерба, безвозмездность.

"Человек предлагает купить информацию. Проверить, соответствует она действительности или нет, покупатель не может. При этом продающий заранее понимает, что вся информация от начала до конца не соответствует действительности и обманом пытается получить денежные средства от покупателя".

Привлечь злоумышленника к ответственности при желании реально: главное – определить IP-адрес, с которого тот выходил в сеть. Это возможно с помощью оперативно-розыскных мероприятий, по решению суда.

В данном случае, если жертва заплатит сумму в 2000 долларов, что составляет примерно 110 000 рублей, можно говорить о преступлении, предусмотренной статьей 159 УК ("Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину"). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Если же адресат откажется платить, мошенника можно привлечь за покушение: наказание составит три четверти от максимального наказания за оконченное преступление, заключил Тимур Хутов.

А если правда?

Нужно обратиться в полицию не только, чтобы привлечь к ответственности мошенников. Важно проверить степень серьезности угрозы, говорит источник в правоохранительных органах.

"Обычно информацию о заказном убийстве не сливают. Но бывает всякое: в процессе подготовки кто-то из исполнителей понимает, что цена риска слишком высока".

По его словам, большая часть заказов в интернете раскрывается на стадии приготовления, когда идет подбор исполнителей. В контакт с заказчиком входят либо сами оперативники, либо люди, которые с ними сотрудничают. Как правило, предложения поступают людям с уголовным прошлым по аналогичным статьям, либо с опытом боевых действий.

Цель оперативников – выяснить истинную волю заказчика. Для этого проводят несколько встреч, где уточняют, действительно ли хотят убийства, каким способом, нужна ли видеозапись. Свидания проходят с большой разницей во времени: чтобы у заказчика была возможность изменить решение. Так отсеиваются случаи, когда человек на эмоциях: это часто встречается у бывших партнеров, супругов, родственников.

Заказные убийства отличаются от бытовых высокой степенью качества подготовки, подчеркивает источник. Убитого порой ищут годами – человек считается без вести пропавшим. Часто это дело рук организованных преступных группировок. Одной из самых известных была банда Аслана Гагиева: их жертв находили спустя десятилетия в самых неочевидных местах. Но преступления прошлых лет раскрываются ежегодно.