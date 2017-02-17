Абаканец в День всех влюблённых украл несколько бритвенных станков

36-летний мужчина обчистил магазин самообслуживания, расположенный по улице Некрасова.

Вечером 14 февраля горожанину зачем-то понадобились бритвенные станки в большом количестве. Но платить за товар покупатель не захотел и незаметно вынес из торговой точки предметы личной гигиены на сумме более двух тысяч рублей. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Тогда его арестовывали на десять суток. Теперь злоумышленнику грозит уголовная ответственность, сообщили в УМВД России по Абакану.

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