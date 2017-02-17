«Айланыс» проведет в Тюмени дни хакасской музыки

17.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

«Национально-культурная автономия сибирских татар» пригласила ансамбль «Айланыс» Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» в Тюмень.



 

Хакасским артистам  предложено провести фольклорные концерты и мастер-классы для центров сибирско-татарской культуры, научить местных музыкантов игре на хакасских музыкальных инструментах. Художественный руководитель Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Виталий Канзычаков встретился с представителями сибирско-татарского культурного центра и заключил предварительный договор об организации поездки фольклорного коллектива в  Тюмень. Гастроли ансамбля «Айланыс» по Тюменской области запланированы на апрель 2017 года.

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