«Айланыс» проведет в Тюмени дни хакасской музыки

«Национально-культурная автономия сибирских татар» пригласила ансамбль «Айланыс» Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» в Тюмень.







Хакасским артистам предложено провести фольклорные концерты и мастер-классы для центров сибирско-татарской культуры, научить местных музыкантов игре на хакасских музыкальных инструментах. Художественный руководитель Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Виталий Канзычаков встретился с представителями сибирско-татарского культурного центра и заключил предварительный договор об организации поездки фольклорного коллектива в Тюмень. Гастроли ансамбля «Айланыс» по Тюменской области запланированы на апрель 2017 года.

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