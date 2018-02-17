Алексея Панина уволили из YouTube-шоу «Хайповости»

Панин больше не является ведущим YouTube-шоу «Хайповости», которое вел с сентября прошлого года. Спустя несколько месяцев с Алексеем Паниным решили расстаться, а программу закрыли. Бывший коллега артиста поведал о причинах завершения работы над проектом.

С сентября по декабрь прошлого года на YouTube выходили ролики «Хайповости» с ведущим Алексеем Паниным. Поклонники актера заметили, что проект больше не выпускают, и начали обсуждать его закрытие в социальных сетях. Блогер Алексей Дюков, работавший с артистом над шоу в Интернете, решил выступить с официальным заявлением о причинах, по которым это произошло.

По словам бывшего коллеги Панина, им не удалось привлечь к проекту большое количество лояльной аудитории и заинтересовать рекламодателей. У канала, который теперь называется «Алексей Нормальный», лишь около несколько десятков тысяч подписчиков. По этой причине компания, заказавшая производство выпусков, отказалась от дальнейшей работы над «Хайповостями».

«В ближайшее время Алексей Панин не появится на этом канале. Компания, заказывавшая у нас работу над YouTube-шоу, рассталась с Паниным. Это шоу делала большая команда людей, в том числе сценаристы, писавшие ему текст, и техническая служба. Первая причина – отсутствие роста. В течение первых десяти выпусков нас часто цитировали в СМИ, у нас были классные инфоповоды, все круто обыгрывалось, но мы выросли лишь до 82,7 тысяч человек. При тех вложениях, которые делала компания, это была маленькая цифра», – рассказал Дюков.

По мнению Алексея, его коллеги производили качественный контент, поэтому причина отсутствия интереса аудитории кроется не в этом. «Может быть, проблема все-таки в том, кто играет главную роль? Это одна из причин, по которой с Паниным расстались», – заявил блогер.

Дюков добавил, что актеру нужно было платить зарплату. «Алексей стоит денег, он являлся наемным актером, который читал наш текст или учил его в процессе. У меня нет финансов, чтобы оплачивать его появление на канале», – сообщил он. По словам блогера, ему не стыдно за проделанную работу.

«Первые десять выпусков «Хайповостей» были очень крутыми. Хочется сказать спасибо всей команде, которая трудилась над этим. (…) На сегодняшний день мы столкнулись с тем, что крутой контент, который делает человек со спорной репутацией, подвергается критике. Выпуски были крутыми, но аудитория говорила: «Come on, это делает Алексей Панин. Я не буду это смотреть». Было очень грустно, потому что мы пытались доказать – любой человек может делать что-то крутое», – поделился Алексей.

Как отметил Дюков, реакция аудитории сильно расстраивала людей, работавших над проектом. Скептически настроенные пользователи Интернета не подписывались на канал и отказывались смотреть ролики. «Было много негативного фидбека, это очень сильно демотивирует. И от подписчиков бывали ужасные комментарии, особенно шутки про собак», – поделился блогер.

В финале своего обращения Дюков попросил зрителей распространить его ролик. Блогер выразил надежду на то, что у канала получится найти свою аудиторию. По мнению Алексея, сейчас очень сложно привлечь к себе внимание, если не устраиваешь публичных разборок с другими звездами Интернета.

«Да, мы записали дисс на Поперечного и хотели хайпануть на реальном поводе. Это было ответочка. И да, у нас не получилось. С этим никто не спорит. И что, я теперь должен записать дисс или вызвать кого-то на бой? Мне обязательно надо с кем-то баттлиться? Я не хочу конфликтов, а прошу людей посмотреть на контент на этом канале», – сказал Дюков.



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