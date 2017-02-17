Анна Щетинина – настоящий русский «Морской волк» в юбке

Женщина на корабле приносит несчастье? Только не у нас! Простая русская девушка Анна Щетинина развеяла этот миф и стала первой в истории женщиной-капитаном дальнего плавания. Моряки – народ суеверный. И следуют они морским обычаям с такой же точностью, с какой исполняют приказы капитана. И если нельзя брать женщин на судно, значит, нельзя. Разве только в качестве «живого груза» – пассажирок. Но Анна Ивановна Щетинина водила по морям суда, носила звание капитана дальнего плавания и была преподавателем в «мореходке» Ленинграда. Не каждый мужчина моряк достигает стольких успехов, а она достигла. Как? Ответ прост: благодаря своей целеустремлённости и бесконечной любви к морю…

В жизни главное – мечта

Жизнь будущего капитана началась 26 февраля 1908 года. Девочка родилась недалеко от Владивостока, в семье рабочих. Её судьба поначалу складывалась как у всех деревенских девчонок – ходила в школу, помогала родителям по хозяйству, гуляла с друзьями.

Настоящая любовь к морю появилась после поездки по устью Амура. Это был переломный момент, когда девочка поняла, что свою жизнь она хочет связать только с профессией моряка. Ане тогда было 16 лет, и её планы даже родители и друзья не восприняли всерьёз.

Но она не сдалась и упрямо двигалась к своей мечте. С нетерпением окончив школу, Аня добилась от родителей и преподавателей, чтобы её взяли на судоводительское отделение Владивостокского морского техникума.

Путь к мечте

Четыре года учёбы в техникуме были наполнены тяжёлой матросской работой. Только бесконечная любовь к морю и вера в себя позволили Ане окончить образование. Но это время принесло ей не только испытания, но и любовь – в 1928 году её мужем стал Н. Ф. Качимов, моряк-радист.

Завершив техникум в 1929-ом году, Анна была направлена работать на Камчатку. Здесь 21-летнюю девушку ждала трудная матросская работа на грузовых и пассажирских судах. Но ведь не это было пределом мечтаний Ани! И она упорно работала, совершенствовала навыки, и – добилась своего. Спустя 3 года Щетинина получила звание штурмана, а в 1935-ом стала капитаном. Только теперь она почувствовала, что её мечта начала осуществляться.

«Морской волк» в юбке

В 1935 году Щетининой дали первое задание – переправить из Гамбурга в Петропавловск-Камчатский грузовое судно «Чавыча». Это плавание произвело мировой шум. И как иначе! До Анны Щетининой ещё ни одна представительница прекрасного пола не носила звание капитана судна. По всему миру моряки наблюдали за работой Анны и, возможно, втайне ждали неудачи. Но капитан Щетинина доказала, что она профессионал в своём деле – судно было доставлено невредимым и в срок.

Спустя два года первой женщине-капитану дали более сложное задание – создать во Владивостоке рыбный порт. Эта работа требовала больших организаторских способностей, огромной энергии и упорства. Но и с этим заданием Анна Щетинина справилась блестяще, и спустя шесть месяцев во Владивостоке уже в полном объёме работал этот порт.

Война и мирная жизнь

В начале войны Щетинину перевели на Балтийское море. Здесь она выполняла перевозку провизии для армии и эвакуацию мирного населения. Много раз Анна попадала под бомбёжку. И хотя каждый раз уходила невредимой, начальство решило вернуть её во Владивосток. В конце 1941 года Щетинина занималась там перевозкой военных грузов из Америки.

В 1949 году первая женщина-капитан вернулась назад на Балтику, где в течение 11 лет преподавала в высшем инженерном морском училище Ленинграда. В 1960-ом её перевели преподавателем во Владивостокскую «мореходку».

После рейса «Чавычи» слава первой женщины-капитана распространилась по всему свету. Ещё во время войны она присутствовала на официальных приёмах иностранных дипломатов и других важных лиц. О ней писали советские и иностранные газеты. А на своё 90-летие она получала поздравления от морских капитанов всего мира.

Справедливость восторжествовала

Анна Ивановна Щетинина скончалась 25 сентября в 1999 году. Её долгая жизнь была интересной и насыщенной: она не только работала и преподавала, но также писала книги и учебники по судовождению, встречалась с подрастающим поколением, и даже возглавляла филиал Географического общества СССР в Приморье.

Как это ни странно, но капитана Щетинину буквально отказывались наградить заслуженным званием Героя Социалистического Труда. Каждый раз чиновники находили разные отговорки. Наверное, сказывался стереотип, что женщине не место на мужской работе. Но, в конце концов, справедливость была восстановлена, и в 1978 году сам Леонид Брежнев присвоил ей это звание.

Имя Анны Ивановны Щетининой носит мыс в Амурском заливе, улица, сквер и школа во Владивостоке. А 11 февраля этого года Правительство РФ присвоило её имя ещё и одному из безымянных островов Курил.