Частные военные компании России. Аналитический обзор

9 декабря 2016 года во время празднования Дня Героев Отечества внимание было привлечено к одному из малоизвестной составляющих военизированного потенциала России, информации о которой практически нет. В соцсетях появилось фото, на котором были запечатлены Президент Владимир Путин и руководитель так называемой «Группы Вагнера».

«Вагнер» – это позывной Дмитрия Уткина – отставного офицера Вооруженных Сил России, который на момент отставки был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны. Опыт проведения операций в составе ЧВК он приобрел, работая в Moran Security Group, во время участия в антипиратских операциях в Сомали. Заместитель Вагнера – Вадим Трошев – также является отставным офицером российской армии.



Группа Вагнера представляет собой воплощение самого амбициозного эксперимента России в области ЧВК. Во всем остально мире ЧВК такие как Executive Outcomes и Blackwater, принадлежащая Эрику Принцу, начинали свой путь в области корпоративной безопасности и затем развились, фактически став элементом вооруженных сил этих стран, заняв свою нишу между проведением тайных операций и открытым вводом регулярных войск специальных операций и элитных подразделений.



На текущий момент российское правительство еще не одобрило четкий подход к деятельности ЧВК в России. И хотя в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий деятельность российских ЧВК, его рассмотрение было отложено в ходе возникших обсуждений. Создается впечатление, что российское правительство заняло выжидательную позицию и окончательное решение будет зависить от нескольких факторов. Во-первых – суть отношений между Россией и Западом в эру президентства Трампа, Brexit и возможных побед антиглобалистских партий в ЕС. Если отношения перерастут из противостояния в сотрудничество, это снизит необходимость ЧВК. Второй фактор – это опыт операции в Сирии, ставшей на сегодняшний день крупнейшей и наиболее открытой демонстрацией российских ЧВК несмотря на том, что ЧВК свыше десяти лет участвуют в выполнении заданий в интересах российского государства. Их эффективность была продемонстрирована в Крыму и на Донбасс, где множество мелких ЧВК были вовлечены в общий ход операции и выполняли задания, которые не могли быть выполнены ополчением Новороссии или регулярными российскими войсками по военным или политическим причинам.



Сирия является не просто еще одной затяжной и напряженной операцией, но и возможностью оценить относительные преимущества и недостатки применения ЧВК по сравнению с регулярными отрядами спецназа и иных элитных подразделений. В этом плане Сирия показывает развитие идеи применения ЧВК, которая закрепилась за время осуществления различных операций в Средней Азии, Кавказе, Крыму и на Донбассе. В отличие от опыта США, которые внедрили директивную модель применения ЧВК, предшественники современных российских ЧВК были созданы как крупные объединения опытных ветеранов Афганистана и Чечни, и возникали спонтанно, в ответ на спрос со стороны рынка, который был представлен и ближним, и дальним зарубежьем. Иронично то, что США и другие западные державы многим обязаны именно российским ЧВК, которые участвовали в различных операциях, в том числе, и в Ираке. Даже деятельность Группы Вагнера в Сирии стала результатом инициативы Дмитрия Уткина. Лишь только в последние годы Министерство обороны России решило включить ЧВК в состав применяемых сил, а эффективность Группы Вагнера стала еще одним поводом к формальному закреплению сотрудничества между ЧВК и Минобороны.

