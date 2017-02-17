ЦРУ способствовало выбору президента Франции Франсуа Оланда

Центральное разведывательное управление США перед президентскими выборами 2012 года во Франции внедрило своих агентов для слежки за основными политическими партиями страны.

По данным WikiLeaks, агенты ЦРУ начали следить за французскими политиками примерно за семь месяцев до выборов — с 21 ноября 2011 года. Первый тур прошёл в апреле, второй — в мае. При этом операцию свернули только 29 сентября 2012 года.

Отмечается, что объектами слежки стали Социалистическая партия, Национальный фронт и Союз за народное движение (с 2015 года — «Республиканцы»). Кроме того, агенты наблюдали за Николя Саркози, который тогда занимал пост президента, и нынешним лидером страны Франсуа Олландом.

ЦРУ интересовала информация о предвыборной программе партий, об их лидерах и процессах, которые происходят внутри политических движений. Агенты собирали сведения, какую поддержку объединениям оказывают местные органы власти и бизнес-элиты. Разведслужба также изучала взгляды политиков на США и их позицию по отношению к другим странам.

Сила привычки

Публикация WikiLeaks не удивила французского политолога Николу Мирковича. «Это ведь не первый подобный случай. Американские спецслужбы вмешиваются в дела иностранных государств, причём делают это даже тогда, когда эти государства являются партнёрами США по НАТО или другим международным организациям. Поэтому новость о вмешательствах Вашингтона в дела Франции совершенно неудивительна. Вспомните, как пару лет назад американцы взломали телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель. К такому за последние годы уже привыкли», — заявил Миркович в разговоре с RT.

По словам эксперта, Соединённые Штаты сейчас пристально следят за Европой: Евросоюз, создание которого Америка когда-то поддержала, переживает серьёзный политический кризис, в разных странах ЕС усиливаются антиглобалистские и националистические настроения. Американские спецслужбы хотят иметь исчерпывающую информацию об этих тенденциях.

Как отметил Миркович, в данной ситуации отдельного анализа заслуживает реакция американских СМИ и политического истеблишмента.

«Примечательно, что с того момента, как Трамп пришёл в Белый дом, основные американские СМИ, как и многие демократы, пытаются найти доказательства российского вмешательства в президентские выборы в США. Тысячи часов поисков — и никаких доказательств не найдено. В случае же с ЦРУ и Францией доказательства есть, но какая реакция? Никакого шума. Это же просто смешно», — заключил политолог.

Искусство защиты

Вместе с тем в самой Франции политики продолжают рассуждать о «российских хакерских атаках». Так, глава французского МИД Жан-Марк Эро заявил, что сделает всё возможное, чтобы обезопасить избирательную систему страны от агрессии Кремля.

«Мы не допустим никакого вмешательства в наш избирательный процесс, будь то вмешательство со стороны России или какого-либо другого государства, — сказал дипломат 15 февраля. — После того, что случилось с Соединёнными Штатами, наша обязанность — предпринять все необходимые шаги и убедиться, что неприкосновенность демократического процесса полностью обеспечена».

Американский политолог Чарльз Ортел полагает, что после публикаций WikiLeaks Париж имеет куда больше причин не доверять Вашингтону, чем Вашингтон — Москве.

«После публикации WikiLeaks французы должны обозлиться на американцев куда больше, чем американцы — на русских. Ведь мы с Францией друзья. Франция — наш давний союзник, и если мы позволяем себе такое, то это сродни взрыву ядерной бомбы», — заявил Ортел в беседе с RT.

Ищите деньги

Впрочем, подобные «взрывы» случались и раньше. В июне 2015 года парижская газета Liberation и интернет-портал Mediapart совместно с организацией WikiLeaks уже публиковали материалы о масштабном шпионаже спецслужб США в отношении политиков и бизнесменов Франции.

«В сотрудничестве с WikiLeaks Liberation и Mediapart раскрывают, как АНБ покушалось на коммерческие интересы Франции», — писала Liberation.

Тогда благодаря материалам WikiLeaks стало известно, что американские спецслужбы вели масштабную слежку за французскими компаниями и руководством Министерства экономики. Их интересовали крупные сделки и контакты Парижа с международными организациями.

Вся президентская рать

По информации WikiLeaks, Агентство национальной безопасности вело разведывательную деятельность в отношении трёх последних президентов Франции — Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, в частности прослушивало их телефоны.

Полученные французскими СМИ материалы свидетельствуют о том, что слежка за президентами Франции велась по меньшей мере с 2006 года по май 2012 года. Прослушивались также разговоры ряда министров, высокопоставленных чиновников и дипломатов, включая посла Франции в Соединённых Штатах.

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж тогда подчёркивал, что действия Вашингтона в случае с Францией трудно объяснить интересами национальной безопасности. По его словам, слежка велась не с целью противостояния терроризму и «даже не для того, чтобы узнать, продают французы оружие России или что-то в этом роде», а для повышения конкурентоспособности США.