Дохлый английский лев не хочет, чтобы «русский медведь совал лапы» в Ливию

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что Россия, контактируя с командующим национальной армией Ливии Халифой Хафтаром, проверяет НАТО на прочность, пишет газета Telegraph.

Фэллон упомянул о видеоконференции Хафтара и главы российского Минобороны Сергея Шойгу, в ходе которой обсуждалась борьба с террористами на Ближнем Востоке. Британский министр отметил, что разговор носил символический характер. Однако он подчеркнул, что так Москва "проверяет Запад на прочность, проверяет альянс" и может воспользоваться удобным моментом, "увидев слабое место".

"Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы", — цитирует газета выдержку из выступления Фэллона на Мюнхенской конференции по безопасности.

Хафтар известен как противник исламистов, войска под его командованием ведут борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в городе Бенгази. В июне и ноябре прошлого года Хафтар посетил Москву для встреч с главами российских МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза. В январе он посетил авианосец "Адмирал Кузнецов" и принял участие в видеоконференции с Шойгу, в ходе которой обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке.

Ливийская национальная армия не подчиняется поддерживаемому ООН правительству в Триполи и выступает на стороне парламента, заседающего на востоке страны в Тобруке.