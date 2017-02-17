Европарламент поддержал централизацию и создание армии ЕС

Европейский парламент проголосовал за предложенную экс-премьером Бельгии Ги Верхофстадтом резолюцию о централизации Евросоюза.

Резолюция предлагает создать общую армию Евросоюза, а также ввести должность министра финансов ЕС. Документ поддержали 283 парламентария, против выступили 269, 83 воздержались.

По словам Верхофстадта, резолюция направлена против националистов-протекционистов, передает Би-би-си.Это может быть первым шагом к изменению основополагающего договора ЕС, хотя вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сказал, что данная реформа не является приоритетом.

Верхофстадт же заявил, что ЕС следует перестать стремиться к согласию всех входящих в объединение стран. Он призвал принимать решение большинством. По словам СМИ, он фактически предлагает отобрать у членов ЕС право не соглашаться с выполнением решений большинства.

В августе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что необходима европейская армия, которая не будет классической наступательной армией. Также Юнкер заявлял, что Европейскому союзу необходимо создать собственную армию как инструмент отстаивания интересов Европы в мире.





В ноябре главы МИД и минобороны стран Евросоюза одобрили план по имплементации новой стратегии европейской политики безопасности и обороны, который не предполагает создания европейской армии.

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