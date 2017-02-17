Фактический глава Samsung арестован в Сеуле

Сеульский суд арестовал возглавляющего Samsung Ли Чжэ Ена, дело которого разбирается в рамках скандала вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Следствие должны закончить до марта, однако, если и.о. президента страны Хван Ге Ан согласится, следствие могут продлить на месяц, но не дольше, передает РИА «Новости».

Пока же Ли Чжэ Ен будет находиться в тюрьме.

При этом суд отклонил запрос на арест президента компании Samsung Electronics Сан Джин Пака, передает ТАСС.

В прошлом году парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции.

Следствие считает, что Ли Чжэ Ен принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь - близкой подруге Пак Кын Хе.

Фирма Чхве Сун Силь получила от Samsung 18 млн долларов. Крупные денежные переводы получали и фонды Чхве Сун Силь.

Благодаря полученной за эти деньги поддержке Samsung смогла провести слияние филиалов, большая часть акций которых находилась у государственного пенсионного фонда.

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