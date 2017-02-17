Фильм Би-би-си о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Британский телеканал Би-би-си, показавший документальный фильм "Армия российских хулиганов", скомпоновала сюжет так, чтобы дискредитировать предстоящий чемпионат мира по футболу в России, заявило российское посольство в Лондоне.

Основной для фильма послужили события Евро-2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому. Российские болельщики были в меньшинстве, однако преимущество оказалось на их стороне.

В заявлении говорится, что фильм производит шокирующее впечатление. По мнению российских дипломатов, после просмотра фильма складывается ощущение, что его главная цель – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, и отбить охоту от поездки.

"Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съёмках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира", — заявили в диппредставительстве.

Посольство добавило, что аналогичная кампания проводилась перед Олимпийскими играми в Сочи.