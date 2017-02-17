И снова к выходным синоптики обещают сильный ветер в Хакасии

Сотрудники гидрометцентра предупреждают, 17 и 18 февраля на территории республики порывы ветра могут достигать до 23 метров в секунду. Кроме того, Хакасию присыплет снежком и заметёт метелью.

Управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности региона призывает граждан строго соблюдать противопожарные требования в быту и быть осторожными в пути, чтобы не допустить происшествий. Необходимо, по возможности, избегать дальних поездок и прогулок. Транспорт следует парковать подальше от деревьев, рекламных щитов и металлических конструкций.

Нежелательно устраивать пикники на природе и отправляться на рыбалку. Следует соблюдать осторожность при курении, не бросать непотушенные окурки на землю. Золу из печи утилизировать в металлическую бочку, сообщает управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

В минувшую пятницу синоптики обещали усиление ветра до 17 метров в секунду, однако для столицы республики эти прогнозы не оправдались.

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