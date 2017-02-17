Как стартовал главный сборочный конвейер «КамАЗа» в 2017 году

Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. Входит в Госкорпорацию Ростех.

16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера автомобильного завода сошёл первый камский грузовик.

15 февраля 2012 года «КАМАЗ» выпустил 2-миллионный автомобиль.

На начало февраля 2017 года на Автомобильном заводе «КАМАЗа» собрано более 2 млн. 208 тысяч готовых автомобилей с начала выпуска.

Уставный капитал «КАМАЗа» составляет 35,36 млрд. рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат государству и коммерческим банкам.

Единый производственный комплекс группы организаций ПАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.

В состав группы технологической цепочки входит несколько крупных заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены: литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), автомобильный завод (АвЗ), ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустриальный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: ПАО «НЕФАЗ» и ОАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Республика Башкортостан).

Сегодня группа организаций «КАМАЗ» включает в себя 89 компаний, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье. На сегодняшний момент в подразделениях и дочерних обществах ПАО «КАМАЗ» работает около 36 000 человек.

По итогам 2016 года ПАО «КАМАЗ» реализовало 34,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом, в том числе 28,3 тыс. грузовых автомобилей на внутреннем рынка (прирост к 2015 году составил 25%) и 6,2 тыс. грузовых автомобилей на внешних рынках (+6%). Доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам 2016 года составила 56%. Для сравнения в декабре 2015 года она не превышала 51%.