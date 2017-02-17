Конгресс США де-факто признал Крым и заявил о снятии санкций через 120 дней

Хорошая работа, Дональд, ждите дальнейших инструкций.

Конгресс США все-таки начал действовать по дуге политики Трампа и стал рассматривать пророссийские законопроекты. Например, вчера был принят законопроект «о пересмотре российских санкций», который очень важен для части населения России, адекватно воспринимающей значимость этого, в первую очередь, дипломатического (а только потом уже экономического) решения.

Для того чтобы закон вступил в силу, президент США Дональд Трамп обязан предоставить (!) доказательства того, что Москва «прекратила акции на Украине и кибератаки против США». Стоит отметить, что среди инициаторов этой идеи есть и однопартийцы Трампа, поэтому можно с уверенностью сказать, что Дональд в курсе того, что ему предстоит. В противном случае, смысл согласовать законопроект, который не собираешь приводить в действие?

Помимо самой перспективы улучшить взаимоотношения между нашими странами, радуют и требования, предъявляемые к новоиспеченному американскому президенту. Доказать то, что Россия «прекратила акции на Украине» — проще простого. По той простой причине, что, кроме нытья Петра Алексеевича Порошенко, у Запада нет никаких оснований предполагать, что Москва замешана в дестабилизации ситуации в Незалежной. Более того, российский президент не раз заявлял о том, что Кремль заинтересован именно в улучшении ситуации на Донбассе. Путин всегда был за минские соглашения, в то время как Порошенко не особо охотно соглашался на явно проукраинские условия.

Ситуация с хакерскими атаками вообще вызывает только смех. История давно стала поводом для насмешек общественности в социальных сетях. По той простой причине, что предыдущее правительство США сыпало обвинениями в адрес России лишь потому, что обвинять в уязвимости своей информационной безопасности выгоднее всего было именно Москву. На этом аргументы заканчивались.

Был даже назван срок, спустя который США могут начать постепенно снимать санкции с Российской Федерации — 120 дней.

Важно не только то, что сказали в Конгрессе США, но и то, чего не сказали. Имеется в виду российский полуостров Крым, призрачные надежды на возвращение которого не теряет Петр Порошенко. Конгресс не стал привязывать снятие санкций к возвращению полуострова в состав Украины, мотивируя это «территориальной целостностью» и бла-бла-бла. Поэтому де-факто полуостров был признан Вашингтоном.

Более того, не так давно господин Трамп раскритиковал своего предшественника, что тот позволил Крыму уйти в состав России. Ни о какой аннексии речи тогда не шло.

Стоит отметить, что с приходом нового правительства США стали более лояльно относиться к России. Да, не обходится без антироссийских высказываний даже со стороны Трампа и друга Владимира Путина Рекса Тиллерсона. Но это лишь слова, которые говорятся из-за того, чтобы всякие укропатриоты за сердца не похватались из-за резкого резонанса между заявлениями прошлого правительства США и нынешнего.