«МегаФон» опровергает «теорию Доширака»

«МегаФон» провел анализ пользовательских предпочтений владельцев самых дорогих смартфонов Apple и Samsung и опроверг народную гипотезу, что дорогой смартфон покупается на последние деньги.

Есть распространенное мнение, что после покупки самой последней модели Apple iPhone его владелец остается практически без денег – попадает в долговую яму, начинает отказывать себе во всем и вынужден питаться исключительно лапшой быстрого приготовления. Аналитики «МегаФона» решили проверить эту гипотезу и сравнили активность владельцев самых «топовых» смартфонов – Apple iPhone 7/7 Plus и Samsung Galaxy S7/S7 EDGE, а также обычного пользователя смартфона.

Выяснилось, что практически во всех «дисциплинах» пользователи Apple iPhone 7 качают, разговаривают и платят за услуги связи в 2 раза больше владельцев флагманских смартфонов Samsung, не говоря уже про сравнение с пользователями обычных смартфонов. Более того, владельцы седьмых «айфонов» намного чаще выезжают в другие страны на отдых, что полностью опровергает «теорию Доширака». Что и требовалось доказать.

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