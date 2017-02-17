«МиГ» пятого поколения: каким будет новый российский истребитель?

На презентации многофункционального истребителя МиГ-35 Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что РСК «МиГ» займется созданием легкого истребителя пятого поколения. О том, каким будет этот самолет и зачем он нужен российским ВКС, читайте в материале сайта ТРК «Звезда».

Первая информация о том, что корпорация «МиГ» займется созданием истребителя пятого поколения, появилась в 2015 году. Тогда же на авиасалоне МАКС впервые широкой публике был представлен единственный экземпляр МиГ 1.44 - прототип истребителя пятого поколения, который создавался в 1980 годах.

Первый советский «Стелс»

Работы над созданием истребителя пятого поколения начались в Советском Союзе в конце 1970-х годов, еще раньше, чем в США занялись созданием истребителя F-22. Уже тогда в общих чертах стало понятно, каким должен быть этот самолет. Основные требования сводились к пяти пунктам: машина должна быть многофункциональной и сверхманевренной, иметь низкую заметность, крейсерскую сверхзвуковую скорость полета и внутреннюю подвеску управляемого оружия. Разработкой перспективной техники занялись ОКБ им. А.И.Микояна и ОКБ им. П.О.Сухого, и в результате появились проекты МиГ 1.44 и Су-47 (С-37).

Работы над новым истребителем на «МиГе» шли непросто: в ходе проектирования, испытаний моделей вносились изменения в конструкцию. Результатом многолетнего труда стал воплощенный в железе прототип самолета, который из-за финансовых трудностей поднялся в воздух лишь 29 февраля 2000 года.

Трагедия номер 1.44

К сожалению, дальше нескольких полетов дело не пошло. Проблема заключалась в том, что после 1991 года весь оборонно-промышленный комплекс России с размаху «въехал» в глубокий кризис, и если правительство США продолжало вкладывать миллиарды долларов в создание истребителя пятого поколения, то в России финансирование этой программы было прекращено вообще. Потянуть такой проект самостоятельно не способно ни одно конструкторское бюро, а вышедшее в 2002 году постановление о создании ПАК ФА окончательно похоронило МиГ 1.44.

Прототип истребителя находился в ЛИИ им. Громова в Жуковском, где был фактически брошен под открытым небом. Позже все-таки было принято решение о его хранении в ангаре, однако ни о каких работах по этому проекту речи не шло. Среди некоторых специалистов бытует мнение, что китайский истребитель пятого поколения J-20 разрабатывался в том числе с использованием чертежей МиГ 1.46 (дальнейшее развитие 1.44), и внешне он и вправду чем-то напоминает микояновский самолет. Однако никакой официальной информации о передаче разработок Китаю не существует, да и если присмотреться к J-20 внимательней, станет понятно, что это совершенно другая машина.

Но то, что в начале 2000-х готов Китай выбрал именно такую схему, как и у первого российского «Стелса» говорит о том, что она по-прежнему востребована и имеет право на жизнь.

Легкий «МиГ»

Говоря о самолете пятого поколения от РСК «МиГ», Рогозин сказал дословно следующее: «Разработка ОКБ "Сухой", истребитель пятого поколения ПАК ФА проходит государственные испытания. Корпорация "МиГ" также будет делать легкий истребитель пятого поколения». Что именно он имел в виду?

Во-первых, речь идет о легком самолете потому, что такой нужен флоту. Во многом именно по этой причине в США была начата программа истребителя F-35.

Во-вторых, по мнению Рогозина, легкий истребитель имеет более высокий экспортный потенциал, чем тяжелый.

«Небольшие страны с ограниченным бюджетом вполне могут обойтись без тяжелых истребителей подобных Су-30, им вполне подходят МиГ-21, МиГ-29 и возможное продолжение этой линии. Скорее всего, в будущем ситуация вряд ли изменится. К примеру, в данный момент Индия планирует начать сборку ста легких истребителей по иностранной лицензии, выбирая между американским F-16, шведским Gripen и российским МиГ-35. При этом нужно отметить, что МиГ-35 скорее можно отнести к истребителям среднего класса», - считает авиаэксперт Владимир Карнозов.

Это означает, что в будущем РСК «МиГ» может заняться созданием именно легкого и, возможно, однодвигательного самолета пятого поколения.

В-третьих, существует уже давно сложившаяся концепция о том, что количество легких истребителей должно превышать количество тяжелых. Это касается ВВС всех крупных стран, в том числе России и США.

Связано это с тем, что использование дорогой и тяжелой машины, которая имеет избыточные возможности, для выполнения определенной задачи не выгодно.

«Много лет назад в США была принята концепция, которая подразумевает наличие в парке 20% тяжелых и 80% легких истребителей. В соответствии с ней были разработаны тяжелый истребитель F-15 и легкий F-16. Похожий подход был принят и Советским Союзом, что привело к созданию пары Су-27 и МиГ-29», - рассказал Карнозов.

Стоит отметить, что это соотношение может меняться в пользу тяжелых машин с большим радиусом действия, что со временем и произошло в странах с большими территориями, такими как Россия и США. В настоящее время соотношение между F-15 и F-16 в ВВС США составляет 1 к 2. Вместе с тем теорию комплементарности тяжелых и легких истребителей пока что никто не оспаривает.

«Легкий истребитель необходим прежде всего для защиты, это не средство нападения. Скорее всего, это будет самолет, который сможет решать те же задачи, что и ПАК ФА, с той лишь разницей, что он будет иметь меньший радиус действия (без дозаправки в воздухе)», - считает военный летчик 1-го класса, Герой Советского союза, депутат Государственной думы Николай Антошкин.

По мнению Антошкина, одна из главных целей программы - создание самолета в том числе для перспективных авианосцев проекта 23000 «Шторм» строительство которых планируется в 2025-2030 годах. Кроме того, этот истребитель может стать более дешевой версией ПАК ФА.

Французские предположения

В феврале 2017 года французский журнал Air&Cosmos опубликовал проекции перспективного легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС), разработку которого якобы ведет АО «РСК МиГ». Насколько они соответствуют действительности говорить трудно, так как авторы материала не сослались ни на какие официальные источники.

Судя по изображению, самолет будет иметь аэродинамическую схему «утка». В тексте указана максимальная взлетная масса в 25 тонн и скорость в 1,8 - 2 Маха, дальность полета до 4000 км. В качестве двигателя указан ВК-10М разработки КБ «Климов» с тягой порядка 10 тонн каждый. Напомним, что МиГ-35 имеет максимальную взлетную массу в 29,7 тонны, максимальную скорость 2700 км/ч на высоте и дальность без дозаправки около 3500 км.

Также, по данным автора статьи, прорабатывается и альтернативный вариант самолета с одним двигателем неизвестного типа, которым может быть в том числе и так называемое «Изделие 30», разрабатываемое для истребителя ПАК ФА.

Конкуренция, но не вражда

Важно отметить и еще один аспект, который в 1990-е и 2000-е годы в нашей авиационной отрасли отошел на второй план. В 1992 году на международном авиасалоне «Фарнборо» состоялась пресс-конференция с участием двух генеральных конструкторов Ростислава Белякова (ОКБ им. Микояна) и Михаила Симонова («ОКБ Сухого»). Один из американских журналистов спросил Симонова о том, почему в России не хотят объединить два ведущих истребительных бюро, ведь это, по его мнению, «смогло бы сэкономить много денег для российского народа». Отвечая на этот вопрос, Симонов ответил:

«Приятно и весьма интересно, что американская пресса интересуется жизненно важными для нас вопросами. Однако вынужден сделать одно небольшое замечание. Американцы считают, что мы сделали в свое время Су-24, конкурируя с General Dynamics и их бомбардировщиком F-111. Они также убеждены в том, что штурмовик Су-25 мы построили в противовес вашему A-10. А в случае с Су-27 тут и вообще деваться некуда — конкурировали с вашим F-15 Eagle… Все это чепуха! Названные самолеты созданы в ОКБ "Сухого" с одной единственной целью — победить в конкуренции… генерального конструктора Белякова!»

Именно конкуренция между этими конструкторскими бюро внутри нашей страны двигала вперед авиационную технику. И то, что в 1990-е годы такая традиция прекратилась, связано с финансовым кризисом и другими аспектами, но не с тем, что самолет фирмы Сухого оказался лучше. Но нужно понимать, что без этого динамичное развитие боевой авиации будет затруднено: соревноваться только лишь с иностранными машинами не всегда правильно, ведь они создаются для ВВС другой страны, которые сами по себе нередко предназначены для других задач, нежели чем отечественные.

Политическая воля

В заключение хотелось бы сказать о трудностях, которые РСК «МиГ» предстоит решать в ближайшем будущем. В 1990-х и 2000-х годах это предприятие испытывало серьезные проблемы, которые касались практически всего: начиная от оснащения новым оборудованием и заканчивая кадровым составом конструкторов и инженеров. За последние годы ситуация в целом изменилась к лучшему, что наглядно показала презентация истребителя МиГ-35, однако многие проблемы остались.

«Коллективу ОКБ им. А.И. Микояна удается довольно успешно заниматься модернизацией самолетов четвертого поколения, однако создание истребителя пятого поколения – существенно более сложная задача, выполнить которую без серьезного укрепления кадрового состава и материальной базы предприятию будет трудно», – считает Владимир Карнозов.

По мнению эксперта, для выполнения этой задачи потребуется воля руководства России, подкрепленная значительным финансированием.

Но одно можно сказать совершенно точно: «РСК «МиГ», равно как и ПАО «Компания Сухой», должна заниматься перспективными разработками и двигаться вперед, ведь аббревиатура «МиГ» продолжает оставаться синонимом понятия «русский истребитель».

Автор: Кирилл Яблочкин

Фото: sergesky Instagram / nickiinst / Instagram / Вадим Савицкий / Минобороны России / mod.gov.cn / defense.gov