Мюнхенская конференция по безопасности. День первый

На форуме, который проходит с 17 по 19 февраля, Россию представляет Сергей Лавров

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. В 53-м по счету форуме принимают участие более 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию представляет Сергей Лавров. Конференция продлится три дня, с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем станет будущее трансатлантического партнерства после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Президент Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в Мюнхене ситуацию в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Кроме того, по словам Цеголко, собеседники "очертили круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном".

Также Порошенко пригласил госсекретаря США посетить Украину.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что на состоявшейся в Мюнхене первой встрече с новым главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом обсуждалась угроза со стороны Ирана. По словам израильского министра обороны, Мэттис "подтвердил намерение новой администрации США решительно действовать против Ирана"