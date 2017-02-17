Мюнхенская конференция по безопасности. День первый

На форуме, который проходит с 17 по 19 февраля, Россию представляет Сергей Лавров
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. В 53-м по счету форуме принимают участие более 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию представляет Сергей Лавров. Конференция продлится три дня, с 17 по 19 февраля. Одной из ключевых тем станет будущее трансатлантического партнерства после прихода к власти в США Дональда Трампа.
Президент Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в Мюнхене ситуацию в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
Кроме того, по словам Цеголко, собеседники "очертили круг вопросов на этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном".
Также Порошенко пригласил госсекретаря США посетить Украину.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что на состоявшейся в Мюнхене первой встрече с новым главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом обсуждалась угроза со стороны Ирана. По словам израильского министра обороны, Мэттис "подтвердил намерение новой администрации США решительно действовать против Ирана"
Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", требуя от Берлина остановить воплощение в жизнь этого проекта. Власти ФРГ отмечают, что данный вопрос касается сферы предпринимательской деятельности и что они не намерены вмешиваться в процесс строительства газопровода
На официальной странице конференции в Twitter появились кадры выступления министра финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. В своей речи он подчеркнул, что Евросоюз построен на правилах
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен считает, что НАТО и США должны выработать совместный доверительный подход по отношению к России
Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает НАТО, но считает необходимым трансформировать альянс. Об этом заявил на Мюнхенской конференции заявил министр обороны США Джеймс Мэттис
Терроризм, кибератаки и гибридная война стали новыми угрозами для членов НАТО, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности
Европейские страны НАТО верны своим обязательствам по достижению расходов на оборону в 2% ВВП к 2024 году, также заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Европа больше не может полагаться на США в вопросах безопасности, заявила министр обороны ФРГ на открытии конференции. "Никто за нас не решит наши проблемы", - констатировала фон дер Ляйен, заметив, что "распределение бремени не ограничивается только финансами". Она также призвала проводить "разъяснительную работу среди населения, чтобы выработать единую точку зрения" на этот счет в Европе
Экс-посол США в России Майкл Макфол, который сейчас находится в Мюнхене, написал в своем Twitter, что на конференции по безопасности нет свободных мест и нескольким бывшим министрам приходится следить за выступлениями спикеров стоя
Однако Тиммерманс ушел от ответа на вопрос, как он оценивает перспективы Украины на получение безвизового режима с ЕС
В свою очередь первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Евросоюз должен продолжить усилия по поддержке Украины для укрепления стабильности в этой стране
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