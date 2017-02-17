Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис не доверяет России

17.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис не доверяет России

Новый глава Пентагона усомнился в том, что России можно доверять. Выступая на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, Джеймс Мэттис заявил, что военное сотрудничество с нашей страной возможно, но только если Москва докажет, что на нее можно положиться.

Он сказал, что почти не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы в разных странах. Хотя никаких доказательств не привел. Однако допустил возможность политического взаимодействия между нашими государствами.

«Наши страны сейчас не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне, но наши лидеры попытаются найти общую почву, чтобы Россия отказалась от своих убеждений и вернулась к сотрудничеству с НАТО», - заявил Мэттис.

Слова о доверии и сотрудничестве из уст главы Пентагона прозвучали на фоне его же более ранних заявлений о том, что диалог с Москвой нужно выстраивать «с позиции силы». Министр обороны России назвал такой подход бесперспективным. 

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