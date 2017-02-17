Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Финансовые потоки фонда "доктора лизы" в надёжных руках.
Новым президентом благотворительного фонда "Справедливая помощь" стала (по приглашению коллег гражданки США Е. Глинки) Ксения Янисовна Соколова.
Именитая либеральная журналистка, авторитетная в кругу "людей с хорошими лицами": бывший главный редактор русскоязычной версии американского "журнала для успешных джентльменов" Esquire, бывший заместитель главного редактора русскоязычной версии журнала GQ и проекта "Сноб", экс-пиарщица Прохорова, Ходорковского и др.
Подруга Собчачки, Хакамады, Венедиктова, Ускова, Красовского, Саакашвили и мн. др.
Бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ от Партии роста, №5 в общефедеральном списке.
Автор сборников "Революционный гламур" и "Философия в будуаре" (в соавторстве с К. Собчак).
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Из обращения К Соколовой к старому диссиденту-педофилу (когда тот объявил голодовку после обысков и возбуждения уголовного дела о педофилии) под заголовком "Мой Буковский":
"Дорогой В.К.! Я вами не только восхищаюсь, испытываю огромную благодарность, ценю, учусь у вас, поддерживаю и т.д. Я вас очень искренне и нежно люблю. Как многие ваши друзья, я бы тоже хотела попросить вас поберечь себя и прекратить голодовку, но знаю, что вы не прекратите. Делайте то, что считаете правильным. В том, что вы победите, я не сомневаюсь"
Усков, Прохоров, Соколова
Три "С": Соколова, Собчак, Саакашвили
general_ivanoff
http://general-ivanoff.livejournal.com/746522.html
Добавлю фоток
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https://snob.ru/profile/21933/blog/107881
Владимир Буковский – бывший советский диссидент, ныне гражданин Великобритании - объявил голодовку в знак протеста против обвинений британской прокуратуры в изготовлении и хранении “запрещенных изображений”.
Журналистского расследования “кейса” я не проводила. “Моим глазам свидетелей не надо”, - кажется, так говорят в подобных случаях в не столь отдаленных местах. Обвинениям в изготовлении детской порнографии не поверю, даже если они будут доказаны в королевском суде. Это редкий случай, когда своему знанию человеческой природы я доверяю больше, чем британскому правосудию, при всем уважении к последнему.
Я имею честь быть лично знакомой с Владимиром Буковским. Была у него в гостях в Кембридже, брала интервью. Лет за 10 до того, как мы познакомились, я прочла его книгу “И возвращается ветер”. Книга произвела на меня совершенно поразительное впечатление. Все, что там описывалось – его тюремный опыт, борьба с КГБ, казавшаяся обреченной, но в которой тем не менее, он преуспел; его совершенно невозможная победа и обмен, – было просто гимном идее индивидуального сопротивления в чистом виде, как она есть.
Мне это оказалось очень близко. Дело в том, что сколько себя помню, я вела свою личную войну с обстоятельствами, которым мне предлагалось подчиниться. Я не подчинялась, хотя за это приходилось очень дорого платить. Когда ты, маленькая девочка, девушка, женщина, – живешь подобным образом, у тебя не бывает единомышленников, сочувствующих, друзей по несчастью и т.д. Прежде всего потому, что ты никому ни о чем не рассказываешь. Свою войну ты ведешь молча, совершенно одна. И разумеется, постоянно сомневаешься в собственной правоте и победе. Когда я читала “И возвращается ветер”, мне хотелось обнять и расцеловать автора. Эта книга на многие годы стала моими костылями, моим руководством по жизни. Я заучила наизусть целые абзацы – например, про то, как герой взобрался на потолок камеры, чтобы добраться до лампочки, от которой можно было прикурить папиросу. Он лез на совершенно гладкую стену тысячи раз, но в конце концов совершил невозможное, добрался до этой чертовой лампочки. Или про то, как человек отделяется от толпы и в своей борьбе остается совершенно один, прижатый к стене, – и как в этот момент он уже не может распасться, и поэтому отказу от того, что составляет суть его личности, предпочитает смерть.
Смерти моей до сих пор никто не требовал, но отказа от того, что составляет мою суть, смирения, согласия с тем “как живет весь мир”, требовали нередко, и весьма настоятельно. Всякий раз, когда это происходило, я доставала из виртуальных широких штанин книжку В.К. Буковского и предъявляла своим очередным оппонентам вместе с кукишем. О том, что здесь пишу, я никогда не рассказывала Владимиру Константиновичу. Но сейчас признаюсь.
Дорогой В.К.! Я вами не только восхищаюсь, испытываю огромную благодарность, ценю, учусь у вас, поддерживаю и т.д. Я вас очень искренне и нежно люблю. Как многие ваши друзья, я бы тоже хотела попросить вас поберечь себя и прекратить голодовку, но знаю, что вы не прекратите. Делайте то, что считаете правильным. В том, что вы победите, я не сомневаюсь.
https://doctorliza.ru/
14 февраля 2017 года состоялось заседание членов общего собрания Международной общественной организации «Справедливая помощь», на котором были избраны новый Президент организации и члены Правления.
Президентом единогласно была выбрана соратница Елизаветы Глинки и попечитель организации, журналист Ксения Соколова. Новым членом Правления и руководителем проектов «Помощь Юго-Востоку Украины» и «Детям Сирии» стала сотрудница организации Наталья Авилова.
— Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став Президентом «Справедливой помощи», — говорит Ксения. – Это большая честь и огромная ответственность. Мы все понимаем, что Елизавету Петровну Глинку невозможно заменить. Но лучшей памятью о ней будет сохранить и продолжить ее дело. Первоочередная задача для меня, сотрудников, и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, – это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи. В перспективе мы планируем существенно расширить сферы нашей деятельности. Так, нами уже принято решение оказывать помощь детям Сирии на регулярной основе.
Ранее «Справедливая помощь» объявляла о планах по созданию совещательного органа, принимающего участие в деятельности организации. Как рассказала Ксения Соколова, все желающие помочь, могут написать письмо на адрес электронной почты: sovet@doctorliza.ru. В конце февраля пройдет День открытых дверей, на который будут приглашены те, кто хочет непосредственно ознакомиться с деятельностью «Справедливой помощи». Вся информация о работе организации и о том, чем можно помочь нашим подопечным, регулярно публикуется на сайте www.doctorliza.ru.
— За прошедшие полтора месяца мы получили множество писем от самых разных людей. Они искренне предлагают свою помощь: кто-то хочет стать волонтером или принести нам вещи, лекарства, продукты. Коллеги из других благотворительных организаций консультируют нас по вопросам текущей деятельности… Хочу заверить, что все, кто хочет принять участие в работе организации, получат такую возможность в той или иной форме, — сказала Ксения Соколова.
В организации также сообщили, что 3 марта 2017 года будет проведена очередная эвакуация раненых и больных детей из Донецка и Донецкой области, а также будет доставлен гуманитарный груз для пациентов детских лечебных учреждений Юго-Востока Украины. Этот груз будет приобретен на средства, собранные 10 февраля в ходе телемарафона «ХВАТИТ УБИВАТЬ!», организованного РЕН ТВ при поддержке Пятого канала. В ходе марафона для маленьких пациентов было собрано более 7 миллионов рублей.
Ксения Соколова – известный журналист, репортер, интервьюер. В ходе своей профессиональной деятельности Ксения в том числе делала репортажи из горячих точек и зон боевых действий – Нагорного Карабаха, Ирака, Чечни, Беслана и т.д. Ксения много лет была близкой подругой Елизаветы Глинки, принимая активное участие в работе организации «Справедливая помощь». Участвовала в эвакуации раненых и больных детей из Донецка.
P.S. Интересный материал, кем на самом деле была гражданка сша - доктор лиза и кто её коллеги
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