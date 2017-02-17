Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

17.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Финансовые потоки фонда "доктора лизы" в надёжных руках.

Новым президентом благотворительного фонда "Справедливая помощь" стала (по приглашению коллег гражданки США Е. Глинки) Ксения Янисовна Соколова.


Именитая либеральная журналистка, авторитетная в кругу "людей с хорошими лицами": бывший главный редактор русскоязычной версии американского "журнала для успешных джентльменов" Esquire, бывший заместитель главного редактора русскоязычной версии журнала GQ и проекта "Сноб", экс-пиарщица Прохорова, Ходорковского и др.

Подруга Собчачки, Хакамады, Венедиктова, Ускова, Красовского, Саакашвили и мн. др.

Бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ от Партии роста, №5 в общефедеральном списке.

Автор сборников "Революционный гламур" и "Философия в будуаре" (в соавторстве с К. Собчак).

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Из обращения К Соколовой к старому диссиденту-педофилу (когда тот объявил голодовку после обысков и возбуждения уголовного дела о педофилии) под заголовком "Мой Буковский":
"Дорогой В.К.! Я вами не только восхищаюсь, испытываю огромную благодарность, ценю, учусь у вас, поддерживаю и т.д. Я вас очень искренне и нежно люблю. Как многие ваши друзья, я бы тоже хотела попросить вас поберечь себя и прекратить голодовку, но знаю, что вы не прекратите. Делайте то, что считаете правильным. В том, что вы победите, я не сомневаюсь"

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского
Усков, Прохоров, Соколова

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского
Три "С": Соколова, Собчак, Саакашвили

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского

Основанный «доктором Лизой» фонд возглавила почитательница педофила Буковского general_ivanoff

http://general-ivanoff.livejournal.com/746522.html

Добавлю фоток

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Мой Буковский

https://snob.ru/profile/21933/blog/107881

Владимир Буковский – бывший советский диссидент, ныне гражданин Великобритании - объявил голодовку в знак протеста против обвинений британской прокуратуры в изготовлении и хранении “запрещенных изображений”.

Журналистского расследования “кейса” я не проводила. “Моим глазам свидетелей не надо”, - кажется, так говорят в подобных случаях в не столь отдаленных местах. Обвинениям в изготовлении детской порнографии не поверю, даже если они будут доказаны в королевском суде. Это редкий случай, когда своему знанию человеческой природы я доверяю больше, чем британскому правосудию, при всем уважении к последнему.

Я имею честь быть лично знакомой с Владимиром Буковским. Была у него в гостях в Кембридже, брала интервью. Лет за 10 до того, как мы познакомились, я прочла его книгу “И возвращается ветер”. Книга произвела на меня совершенно поразительное впечатление. Все, что там описывалось – его тюремный опыт, борьба с КГБ, казавшаяся обреченной, но в которой тем не менее, он преуспел; его совершенно невозможная победа и обмен, – было просто гимном идее индивидуального сопротивления в чистом виде, как она есть.

Мне это оказалось очень близко. Дело в том, что сколько себя помню, я вела свою личную войну с обстоятельствами, которым мне предлагалось подчиниться. Я не подчинялась, хотя за это приходилось очень дорого платить. Когда ты, маленькая девочка, девушка, женщина, – живешь подобным образом, у тебя не бывает единомышленников, сочувствующих, друзей по несчастью и т.д. Прежде всего потому, что ты никому ни о чем не рассказываешь. Свою войну ты ведешь молча, совершенно одна. И разумеется, постоянно сомневаешься в собственной правоте и победе. Когда я читала “И возвращается ветер”, мне хотелось обнять и расцеловать автора. Эта книга на многие годы стала моими костылями, моим руководством по жизни. Я заучила наизусть целые абзацы – например, про то, как герой взобрался на потолок камеры, чтобы добраться до лампочки, от которой можно было прикурить папиросу. Он лез на совершенно гладкую стену тысячи раз, но в конце концов совершил невозможное, добрался до этой чертовой лампочки. Или про то, как человек отделяется от толпы и в своей борьбе остается совершенно один, прижатый к стене, – и как в этот момент он уже не может распасться, и поэтому отказу от того, что составляет суть его личности, предпочитает смерть.

Смерти моей до сих пор никто не требовал, но отказа от того, что составляет мою суть, смирения, согласия с тем “как живет весь мир”, требовали нередко, и весьма настоятельно. Всякий раз, когда это происходило, я доставала из виртуальных широких штанин книжку В.К. Буковского и предъявляла своим очередным оппонентам вместе с кукишем. О том, что здесь пишу, я никогда не рассказывала Владимиру Константиновичу. Но сейчас признаюсь.

Дорогой В.К.! Я вами не только восхищаюсь, испытываю огромную благодарность, ценю, учусь у вас, поддерживаю и т.д. Я вас очень искренне и нежно люблю. Как многие ваши друзья, я бы тоже хотела попросить вас поберечь себя и прекратить голодовку, но знаю, что вы не прекратите. Делайте то, что считаете правильным. В том, что вы победите, я не сомневаюсь.

Президентом «Справедливой помощи» была избрана Ксения Соколова

https://doctorliza.ru/

14 февраля 2017 года состоялось заседание членов общего собрания Международной общественной организации «Справедливая помощь», на котором были избраны новый Президент организации и члены Правления.

Президентом единогласно была выбрана соратница Елизаветы Глинки и попечитель организации, журналист Ксения Соколова. Новым членом Правления и руководителем проектов «Помощь Юго-Востоку Украины» и «Детям Сирии» стала сотрудница организации Наталья Авилова.

— Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став Президентом «Справедливой помощи», — говорит Ксения. – Это большая честь и огромная ответственность. Мы все понимаем, что Елизавету Петровну Глинку невозможно заменить. Но лучшей памятью о ней будет сохранить и продолжить ее дело. Первоочередная задача для меня, сотрудников, и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, – это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи. В перспективе мы планируем существенно расширить сферы нашей деятельности. Так, нами уже принято решение оказывать помощь детям Сирии на регулярной основе.

Ранее «Справедливая помощь» объявляла о планах по созданию совещательного органа, принимающего участие в деятельности организации. Как рассказала Ксения Соколова, все желающие помочь, могут написать письмо на адрес электронной почты: sovet@doctorliza.ru. В конце февраля пройдет День открытых дверей, на который будут приглашены те, кто хочет непосредственно ознакомиться с деятельностью «Справедливой помощи». Вся информация о работе организации и о том, чем можно помочь нашим подопечным, регулярно публикуется на сайте www.doctorliza.ru.

— За прошедшие полтора месяца мы получили множество писем от самых разных людей. Они искренне предлагают свою помощь: кто-то хочет стать волонтером или принести нам вещи, лекарства, продукты. Коллеги из других благотворительных организаций консультируют нас по вопросам текущей деятельности… Хочу заверить, что все, кто хочет принять участие в работе организации, получат такую возможность в той или иной форме, — сказала Ксения Соколова.

В организации также сообщили, что 3 марта 2017 года будет проведена очередная эвакуация раненых и больных детей из Донецка и Донецкой области, а также будет доставлен гуманитарный груз для пациентов детских лечебных учреждений Юго-Востока Украины. Этот груз будет приобретен на средства, собранные 10 февраля в ходе телемарафона «ХВАТИТ УБИВАТЬ!», организованного РЕН ТВ при поддержке Пятого канала. В ходе марафона для маленьких пациентов было собрано более 7 миллионов рублей.

Ксения Соколова – известный журналист, репортер, интервьюер. В ходе своей профессиональной деятельности Ксения в том числе делала репортажи из горячих точек и зон боевых действий – Нагорного Карабаха, Ирака, Чечни, Беслана и т.д. Ксения много лет была близкой подругой Елизаветы Глинки, принимая активное участие в работе организации «Справедливая помощь». Участвовала в эвакуации раненых и больных детей из Донецка.

P.S. Интересный материал, кем на самом деле была гражданка сша - доктор лиза  и кто её коллеги

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