Патриарх увидел в передаче Исаакиевского собора РПЦ символ примирения народа

Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революционных событий 1917 года символом примирения народа. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

«Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедным», — объяснил патриарх.

Он добавил, что возвращение РПЦ права самостоятельно хранить свои святыни не несет никакой угрозы. «Оно лишь вдохнет подлинную жизнь в памятники, еще более сделает их средством народного просвещения. Это будет продолжением трудов многих достойных музейных работников, с личным участием многих из них», — подчеркнул патриарх Кирилл.

В январе власти Санкт-Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Несмотря на то, что было обещано сохранить музейный функции здания, данное решение вызвало недовольство местных жителей. В городе проходят акции сторонников и противников передачи здания.

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